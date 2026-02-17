Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Febbraio 2026

Fiumicino, fermata in aeroporto con tre minori senza visto

Arrestata una donna francese: certificati falsi e sospetto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

 

 

Ieri all’aeroporto di Fiumicino,  il personale dell’Unità Investigazioni Frontiera della Polaria è intervenuto allo sbarco di un volo Kuwait Airways proveniente da Kuwait City, dopo aver rilevato un’anomalia nell’analisi preventiva della lista passeggeri.

 

Tre minorenni originarie delle Comore — due quindicenni e una bambina di sei anni — risultavano in viaggio verso l’Italia senza visto Schengen né permesso di soggiorno. Le giovani erano partite da Jeddah e formalmente sembravano viaggiare da sole.

 

Giunti al gate, gli agenti hanno effettuato controlli documentali sottobordo su tutti i passeggeri, fino a individuare le tre ragazze. Con loro viaggiava una cittadina francese di 34 anni, di origini comoriane, che dichiarava di essere la zia delle minori.

 

L’atteggiamento poco confidenziale tra le ragazze e la donna, unito ai diversi cognomi, ha spinto gli operatori a trasferire il gruppo negli uffici di polizia per accertamenti più approfonditi.

 

Il passaporto francese della donna e quelli comoriani delle minori sono risultati autentici. L’attenzione si è quindi concentrata su tre “Certificati di circolazione per minori stranieri”, formalmente emessi dalle Prefetture di Parigi, Lione e Bordeaux e corredati di QR code di verifica.

 

Sebbene il controllo digitale restituisse esito positivo, la Polaria ha richiesto un ulteriore riscontro attraverso il Centro di Cooperazione Polizia e Dogana di Ventimiglia. Dalla verifica con le autorità francesi è emerso che le tre ragazze risultavano sconosciute alle anagrafi straniere francesi: i certificati, pur apparentemente regolari, erano in realtà falsi o comunque privi di validità.

 

Con l’ausilio di un’interprete, alla donna sono state contestate le irregolarità. La 34enne ha fornito una versione dei fatti ritenuta frammentaria e non verificabile: avrebbe incontrato casualmente a Jeddah il padre della bambina di sei anni, che le avrebbe chiesto di riportare la figlia in Francia. Solo al momento della partenza — sempre secondo il suo racconto — le sarebbero state affidate anche le due quindicenni, destinate a raggiungere le rispettive madri in territorio francese.

 

Gli accertamenti hanno però ricostruito un itinerario differente: la donna era partita il 2 febbraio da Marsiglia per Jeddah, per poi proseguire verso Kuwait City e infine Fiumicino. Inoltre, la prenotazione dei voli e il pagamento dei biglietti risultavano unici e intestati congiuntamente alla donna e alle tre minori.

 

Alla luce degli elementi raccolti e in raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, la donna è stata arrestata in flagranza con l’accusa di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e condotta presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

 

Contestualmente è stata informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Le tre ragazze sono state affidate ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino e inserite in strutture di accoglienza idonee per minori.

 

L’operazione conferma l’elevato livello di attenzione dei controlli di frontiera nello scalo romano, uno dei principali hub internazionali del Paese.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Aeroporto Polizia
Articoli correlati
Cronaca

Addio ad Anco Marzio, il lupo simbolo del litorale romano

martedì, 17 Febbraio 2026
Cronaca

Piazzale Molinari, via il degrado: area finalmente ripulita

martedì, 17 Febbraio 2026
Cronaca

Fiumicino, fermata in aeroporto con tre minori senza visto

martedì, 17 Febbraio 2026
Cronaca

Fiumicino, rimossi tre relitti dalla Fossa Traianea

martedì, 17 Febbraio 2026
Cronaca

Ramo crolla nella notte, strada chiusa a Castel Fusano

martedì, 17 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci