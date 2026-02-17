Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Febbraio 2026

Fiumicino, rimossi tre relitti dalla Fossa Traianea

Prosegue la bonifica sul tratto finale del Tevere: interventi per sicurezza della navigazione e tutela dell’area archeologica di Isola Sacra

 

Torna in primo piano, per il decoro e la sicurezza della navigazione, la bonifica delle imbarcazioni abbandonate sul tratto finale del Tevere. Sono già tre, su quattro previsti, i relitti rimossi nelle ultime settimane lungo la “Fossa Traianea”, il canale navigabile che rappresenta la foce minore del Tevere. Lo si apprende dalla Capitaneria di porto di Roma.

 

Si è trattato di primi interventi attesi, mirati alla sicurezza della navigazione e per la valorizzazione della Fossa Traianea nell’area dell’antico ponte romano di Matidia, i cui resti si trovano sulla sponda di Isola Sacra, vicino al complesso archeologico della Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito. I relitti, diversi dei quali sono stati censiti da tempo lungo il corso del fiume fino a Fiumicino, spesso sommersi o semisommersi, possono rappresentare un ostacolo o un rischio per la navigazione.

 

I lavori di bonifica, eseguiti dal Comune di Fiumicino tramite una ditta locale e grazie a fondi regionali dell’area Blu Economy, sono stati prorogati sino al 17 aprile. Nel corso dei lavori, che prossimamente riguarderanno una quarta imbarcazione, è stato, infatti, localizzato un quinto relitto per il quale sono in corso di definizione gli atti autorizzativi per la rimozione.

 

 

