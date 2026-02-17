Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Febbraio 2026

Piazzale Molinari, via il degrado: area finalmente ripulita

Dopo settimane tra bottiglie, rifiuti e bivacchi, restituito decoro a uno dei luoghi simbolo del territorio. Ora la sfida è garantire pulizie costanti

 

di Dario Nottola

 

 

E’ stata oggi, finalmente, ripulita l’area demaniale denominata ex “Piazzale Mediterraneo”, oggi piazzale Molinari. Da un mese e mezzo – e diverse erano state le nostre segnalazioni giornalistiche, l’ultima ieri mattina – l’area versava in stato di scarso decoro tra bottiglie di vetro abbandonate, alcune delle quali risalenti addirittura ai brindisi di Capodanno, plastiche, cartacce, segni di bivacchi e resti di cibarie di fast food, eredità dell’inciviltà e del mancato rispetto del patrimonio pubblico.

 

Ora, almeno per oggi, è tutto sparito. Rimangono da rimuovere, lungo i marciapiedi, i banchi di sabbia trasportati dal forte vento. Speriamo ora ci sia costanza nelle pulizie, nel decoro e nel rispetto dei luoghi da parte di chi frequenta o transita il piazzale, ufficialmente consegnato dall’Autorità Portuale, lo scorso 9 dicembre, al Comune di Fiumicino.

 

Si tratta di uno spazio complessivo di oltre 7 mila metri quadri, comprendente anche i locali dell’ex Stazione Marittima (235 metri quadri) e il relativo spazio esterno di 110 metri quadri: uno dei punti più frequentati del territorio, meta di passeggiate di residenti e visitatori, soprattutto nei fine settimana.

 

 

