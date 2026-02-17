Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Febbraio 2026

Ramo crolla nella notte, strada chiusa a Castel Fusano

Intervento dei Vigili del Fuoco alle 3 del mattino: nessun ferito, traffico interdetto tra via dei Pescatori e via Canale dello Stagno

 

Paura nella notte a Castel Fusano, dove intorno alle ore 3.00 un grosso ramo si è improvvisamente staccato finendo sulla carreggiata e occupando l’intera sede stradale in via di Castel Fusano, all’altezza del civico 12.

 

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 13/A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, con il supporto dell’Autoscala AS13. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e il ramo rimosso per ripristinare le condizioni di viabilità.

 

Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano veicoli né pedoni: nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti.

 

A scopo precauzionale, dopo una verifica delle alberature circostanti per accertare la presenza di ulteriori rami pericolanti, è stato disposto il blocco temporaneo del traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via dei Pescatori e via Canale dello Stagno, al fine di garantire la sicurezza pubblica. La situazione è tornata sotto controllo al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Castel Fusano pompieri Vigili del Fuoco
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, rimossi tre relitti dalla Fossa Traianea

martedì, 17 Febbraio 2026
Cronaca

Ramo crolla nella notte, strada chiusa a Castel Fusano

martedì, 17 Febbraio 2026
Spettacolo

Bonetti conquista il pubblico: prima da tutto esaurito

martedì, 17 Febbraio 2026
Sport

Giordan, orgoglio di Fiumicino: il sindaco Baccini lancia la volata mondiale

martedì, 17 Febbraio 2026
Attualità

Aeroporti di Roma aderisce a “M’illumino di Meno”: scali romani protagonisti della transizione energetica

lunedì, 16 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci