Ramo crolla nella notte, strada chiusa a Castel Fusano

Intervento dei Vigili del Fuoco alle 3 del mattino: nessun ferito, traffico interdetto tra via dei Pescatori e via Canale dello Stagno

Paura nella notte a Castel Fusano, dove intorno alle ore 3.00 un grosso ramo si è improvvisamente staccato finendo sulla carreggiata e occupando l’intera sede stradale in via di Castel Fusano, all’altezza del civico 12.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 13/A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, con il supporto dell’Autoscala AS13. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e il ramo rimosso per ripristinare le condizioni di viabilità.

Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano veicoli né pedoni: nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti.

A scopo precauzionale, dopo una verifica delle alberature circostanti per accertare la presenza di ulteriori rami pericolanti, è stato disposto il blocco temporaneo del traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via dei Pescatori e via Canale dello Stagno, al fine di garantire la sicurezza pubblica. La situazione è tornata sotto controllo al termine delle operazioni di messa in sicurezza.