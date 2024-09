Giochi Paralimpici Parigi: Baccini: “Edoardo ha scritto una pagina indimenticabile della storia sportiva nazionale”

Poggio: “Sarà un piacere invitarlo quanto prima presso la Sede Comunale”

Ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, Edoardo Giordan, originario di Torrimpietra, ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola maschile categoria A. Una prestazione straordinaria quella di Giordan che, superando l’ucraino Demchuk per 15-7 nella finale per il bronzo, ha vinto la sua prima medaglia alle Paralimpiadi in una specialità (sciabolatori A) in cui all’Italia mancava da vent’anni, e cioè dall’oro di Andrea Alberto Pellegrini ad Atene 2004.

“Edoardo ha scritto una pagina indimenticabile della storia sportiva nazionale ed ha dimostrato di essere uno dei migliori sciabolatori del mondo – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Siamo fieri di avere un atleta come lui tra i nostri concittadini; questa medaglia è il giusto riconoscimento di anni di sacrifici, impegno e passione”.

“Edoardo ci ha regalato un motivo in più per essere orgogliosi della nostra città – afferma l’Assessore allo Sport, Federica Poggio – Sarà un piacere invitarlo quanto prima presso la Sede Comunale, alla presenza del Sindaco e di tutta l’Amministrazione per celebrare insieme questo importante traguardo”.