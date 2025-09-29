Fregene 1948, vittoria e vetta nell’esordio al “Paglialunga”

Scifoni firma l’1-0 sull’Atletico Ardea: biancorossi primi nel girone C

Esordio al “Paglialunga” con vittoria per il Fregene 1948 che guadagna tre punti importantissimi contro l’Atletico Ardea, una delle squadre più organizzate del girone C. Dopo due giornate i biancorossi sono al comando del girone insieme all’Ariccia Calcio.

Il Fregene entra in campo con l’approccio giusto e crea molti fastidi agli ospiti ma è impreciso nella fase di finalizzazione. Al 17′ Dipilato si rende pericoloso con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa avversaria. Al 36′ ancora Fregene con la conclusione centrale di Gallinari. Riparte il gioco e risponde l’Atletico Ardea con Federici, ma la sua conclusione rasoterra termina fuori la porta casalinga. Passano tre minuti ed è Morbidelli ad arrivare al tiro che termina alto sopra la traversa.

Nella seconda frazione di gioco il direttore di gara concede un calcio di rigore all’Atletico Ardea per il fallo commesso in area di rigore da Stendardo ai danni di Federici. Sul dischetto va lo stesso Federici che però sbaglia colpendo il palo alla destra di Pacelli. Dopo questa occasione importante non finalizzata dalla squadra ospite, il Fregene 1948 trova il gol del vantaggio al 10’st con Scifoni, che insacca a rete la respinta del portiere sulla precedente conclusione di Rizzitelli.

L’Atletico Ardea cerca di recuperare la gara e ci prova in svariate occasioni, ma l’undici di Mister Natalini si fa sempre trovare pronto, anche grazie agli interventi decisivi di Pacelli, da segnalare quello al 41’st su Federici ed al 43’st sempre su Federici e sulla seguente conclusione di Mastrogiovanni.

Domenica prossima il Fregene 1948 affronterà la trasferta in casa dell’Alba Roma, inizio gara ore 15:00.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C – 2 GIORNATA FREGENE 1948 – ATLETICO ARDEA 1-0

FREGENE 1948: Pacelli, Davì S., Rizzitelli, Bloise, Attardo (24’st Vissani), Stendardo, Cardiero, Zambrini, Dipilato (25’st Di Florio), Scifoni (35’st Sardone), Gallinari (14’st Davì A.). A disp.: Cilli, Greco, Gonnelli, Balleello, Di Vilio. All.: Natalini.

ATLETICO ARDEA: Zappala, Zagaria (36’st Bari), Azzalui (17’st Zaccaria), Ferrari (14’st Battaglia), De Santis, Mattei, Mastrogiovanni, Calvo (11’st Di Fausto), Italiano (17’st Seferi)., Morbidelli, Federici. All.: Barrago, Oliva, Farroni, Recupero. All.: Scotto Di Clemente.

ARBITRO: Mattia Latino di Rieti. Assistenti: Marco Nardella di Roma1, Leonardo Cappelli di Roma 1.

MARCATORE: 10’st Scifoni.

Note: recupero 1’pt, 5’st.