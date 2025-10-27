Fregene 1948 inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e primato solido

I biancorossi superano 2-0 il Nettuno grazie alle reti di Scifoni e Vissani

Continua la corsa della capolista Fregene 1948 che, dopo la vittoria di misura sul campo dell’Atletico Latina, sconfigge in casa il Nettuno per 2-0 procedendo a punteggio pieno nel Girone C. Sono sei le lunghezze che lo separano dalla seconda in classifica, la Pro calcio Cecchina, nonché prossima avversaria dei biancorossi.

Il primo tempo non è brillante per i padroni di casa i quali subiscono in qualche frangente il gioco del Nettuno. Al 22’pt Mister Natalini è costretto ad effettuare il primo cambio per l’infortunio di Simone Davì, al suo posto fa il suo ingresso in campo Guagliano. Da segnalare un paio di occasioni sprecate nella parte finale dei primi 45′.

Nella seconda frazione di gioco arriva il gol del vantaggio biancorosso con Mattia Scifoni, che insacca la sfera a rete grazie alla giocate di Rizzitelli e Zambrini. Il Fregene diventa indiscusso padrone del campo e al 9’st Vissani regala un altra prodezza da fuori area, intercettando e calciando a rete il rinvio del difensore del Nettuno. La gara termina sul risultato di 2-0, ed è una vittoria che porta i biancorossi a 18 punti.

Domenica 2 novembre al “Paglialunga” andrà in scena la gara contro la seconda in classifica, la Pro Calcio Cecchina, reduce da una sconfitta casalinga contro il Cisterna.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C

6^ GIORNATA

FREGENE 1948 – NETTUNO 2-0

IL TABELLINO

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Rizzitelli, Bloise (45’st Greco), Davì S. (22’pt Guagliano), Stendardo, Cardiero, Zambrini, Di Pilato, Scifoni (36’st Di Vilio), Davì A. (26’st Di Florio). A disp.: Cilli, Balleello, Gonnelli, Gallinari, Sardone. All.: Natalini.

NETTUNO: Luciani, Ruggieri (9’st Di Carlo), Busti (23’st Marrocco), D’Auria, Catarinozzi, Ruggieri, Di Marino (37’st Frezza), Penzone, Luciani, Cola (23’st Caronti), Amore, Bellucci (37’st Mariani). A disp.: Perna, Amore, Pacillo, Neroni. All.: Tirocchi.

ARBITRO: Marco Mastropietro di Civitavecchia. Assistenti: Devis Carpinelli di Aprilia, Matteo Carapellotti di Aprilia.

MARCATORI: 2’st Scifoni, 9’st Vissani.