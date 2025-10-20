Fregene 1948, il sogno continua

Sul campo dell’Atletico Latina arriva la quinta vittoria di fila: decisivo il gol Zambrini
Campionato di Promozione – Fregene 1948 quinta vittoria consecutiva: Decisivo il gol di Zambrini. Dopo la vittoria di domenica 12/10 sul terreno dell’ “Aristide Paglialunga” contro la Longarina TSS, il Fregene 1948 perde in casa mercoledì 15 ottobre nella gara di ritorno di Coppa Italia contro la Pol. De Rossi, risultato che non permette ai ragazzi di Mister di Natalini di qualificarsi per gli ottavi di finale.
La prestazione non positiva dei biancorossi in Coppa però non influisce sul rendimento in campionato, dove il Fregene vola e conduce la classifica dalla prima giornata. La quinta vittoria di fila arriva in casa dell’Atletico Latina grazie alla rete di Zambrini realizzata nella prima frazione di gioco. L’undici di Mister Natalini continua a viaggiare a punteggio pieno con ben quindici punti all’attivo seguito dalla Pro Calcio Cecchina (12 punti) e dalla Lupa Frascati (10 punti).
Domenica prossima il Fregene 1948 giocherà in casa contro la formazione del Nettuno
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
5a GIORNATA
ATLETICO LATINA – FREGENE 1948 0-1
Marcatore: pt Zambrini