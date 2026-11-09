FREGENE 1948, CUORE E CARATTERE: ACCRACHI FIRMA IL PAREGGIO AL 93’ CONTRO L’ATLETICO ARDEA

I biancorossi rimontano nel finale dopo il vantaggio ospite di Pelliccioni e il rigore parato da Pacelli. Al “Paglialunga” arriva un punto prezioso contro una delle formazioni più attrezzate del campionato

Dopo il pareggio conquistato domenica scorsa sul campo dell’Astrea, il Fregene 1948 concede il bis e conquista un altro punto importante, questa volta davanti al proprio pubblico, fermando sull’1-1 il più quotato Atletico Ardea. Una partita combattuta, nella quale la squadra di mister Natalini ha dimostrato carattere, compattezza e grande determinazione, riuscendo a riprendere il risultato proprio quando la sconfitta sembrava ormai vicina.

L’approccio alla gara dei biancorossi è positivo. Dopo un primo tentativo ospite con Rei, il Fregene risponde con Accrachi, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo cerca la via del gol con un colpo di testa. Al 35’ l’Atletico Ardea aumenta la pressione: Rei ci prova su punizione, ma Pacelli è attento e devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è Italiano a svettare di testa, con il pallone che termina di poco a lato.

Nella ripresa il Fregene riparte con determinazione e al 9’ va vicino al vantaggio ancora con Accrachi, la cui conclusione impegna Ronci, bravo a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 12’ arriva uno degli episodi chiave dell’incontro: il direttore di gara assegna un calcio di rigore all’Atletico Ardea per un fallo in area commesso dal neoentrato Rizzitelli. Dal dischetto si presenta Italiano, ma trova sulla sua strada uno straordinario Pacelli, che intuisce la traiettoria e neutralizza il penalty, tenendo in partita i suoi.

Con il passare dei minuti il match si accende e nel finale le emozioni non mancano. Il Fregene ha una clamorosa opportunità per portarsi in vantaggio con Scifoni, subentrato dalla panchina, ma la sua conclusione si stampa sul palo alla destra di Ronci.

(Foto Alessio De Luca)

La beffa sembra materializzarsi cinque minuti più tardi, quando l’Atletico Ardea passa in vantaggio: è il giovane Pelliccioni, classe 2009, a trovare la rete con una conclusione che colpisce la traversa e rimbalza oltre la linea di porta, quanto basta per consentire alla terna arbitrale di convalidare l’1-0 ospite.

Ma il Fregene 1948 non si arrende. I biancorossi si riversano in avanti e, proprio al 48′ del secondo tempo, trovano il meritato pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tollardo si accende una mischia in area, dalla quale emerge Accrachi, bravo a trovare il tocco vincente e a far esplodere la gioia del pubblico del “Paglialunga”.

Un pareggio che premia la tenacia della formazione di Natalini, capace di reagire allo svantaggio e di conquistare un punto contro un avversario di valore. Dopo quello ottenuto sul campo dell’Astrea, arriva dunque un altro risultato positivo per i biancorossi, che guardano ora al prossimo impegno con fiducia.

Domenica prossima, però, servirà un’altra grande prestazione: al “Paglialunga” arriverà la capolista Rieti, per una nuova e impegnativa sfida casalinga.