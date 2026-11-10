Quarta pista di Fiumicino, la lettera di un residente: “Non portateci via il nostro nido”

Un abitante di Maccarese, coinvolto dal rischio di esproprio, si rivolge al sindaco, ad Aeroporti di Roma e al Comitato In Pista

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Andrea Guizzi, residente a Maccarese, che esprime la propria preoccupazione per il progetto della quarta pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Una testimonianza che, attraverso la metafora del cuculo e del suo nido, racconta il timore di perdere non soltanto un’abitazione, ma una parte della propria storia e delle proprie radici.

Gentile Direttore,

c’è un uccello che non costruisce il proprio nido: il cuculo. Aspetta che un altro volatile abbia terminato con pazienza la sua casa, vi depone il proprio uovo e lascia che siano altri ad allevare il suo piccolo. Quando nasce, il giovane cuculo spinge fuori dal nido le altre uova, occupando uno spazio che non gli apparteneva. È una legge della natura, certamente crudele. Ma quando qualcosa di simile accade tra gli uomini, non possiamo parlare di istinto. Dobbiamo parlare di scelte e di responsabilità.

È questa l’immagine che mi viene in mente pensando alla quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino e al destino delle famiglie che, come la mia, vivono nelle campagne di Maccarese, in un territorio sul quale da anni incombe la prospettiva degli espropri.

Perché una casa non è soltanto un immobile, una particella catastale o una somma di denaro da stabilire attraverso un indennizzo. Una casa è il luogo in cui sono cresciuti i figli, dove si sono festeggiati compleanni, affrontati sacrifici, costruiti ricordi. È il frutto del lavoro di una vita, talvolta di più generazioni. È il proprio nido. E oggi quel nido rischia di essere cancellato.

Da oltre quindici anni conviviamo con l’incertezza legata ai progetti di ampliamento aeroportuale. Abbiamo visto proposte, valutazioni negative, ripensamenti e nuovi rilanci. Quando sembrava che il progetto della quarta pista fosse stato accantonato, è tornato nuovamente al centro delle scelte politiche e infrastrutturali. Nel frattempo, però, la nostra vita è rimasta sospesa.

Chi non vive questa situazione difficilmente può comprendere cosa significhi svegliarsi ogni mattina senza sapere quale futuro attenda la propria abitazione. Significa chiedersi se abbia senso affrontare una ristrutturazione, investire i propri risparmi, fare progetti per i figli o semplicemente immaginare di invecchiare nella casa che si è costruita. Significa vivere con una ruspa immaginaria sempre davanti alla porta.

Ci viene detto che la quarta pista è necessaria per lo sviluppo dell’aeroporto, per la competitività internazionale, per l’aumento del traffico aereo. Ma davvero non esistono alternative? Sono state valutate fino in fondo tutte le possibilità di migliorare e potenziare le infrastrutture già esistenti? Sono domande che meritano risposte chiare, non soltanto rassicurazioni.

Aeroporti di Roma sostiene che l’intervento interesserebbe una porzione limitata della Riserva naturale e che potrebbe contribuire a ridurre il rumore sui centri abitati. Ma ciò che viene rappresentato come una piccola percentuale di territorio può coincidere, per chi ci abita, con il cento per cento della propria vita.

Non siamo contrari per principio allo sviluppo. Sappiamo bene quale importanza abbia l’aeroporto per Fiumicino, per l’occupazione e per l’economia del territorio. Ma siamo convinti che lo sviluppo non possa essere misurato soltanto in milioni di passeggeri, investimenti e nuove infrastrutture. Deve essere misurato anche nel rispetto delle persone.

Per questo mi rivolgo al sindaco di Fiumicino, ad Aeroporti di Roma, al Comitato In Pista e a tutte le istituzioni coinvolte. Prima di tracciare nuove linee sulle mappe, venite a vedere cosa c’è dentro quelle linee. Venite a conoscere le famiglie, le loro storie, le case costruite con anni di sacrifici. Guardate negli occhi chi rischia di perdere ciò che ha realizzato in una vita intera.

Non chiediamo privilegi. Chiediamo di essere ascoltati, di conoscere la verità sul nostro futuro e di non essere considerati un semplice ostacolo da rimuovere. Perché il rischio più grande è proprio questo: che, in nome di un progetto presentato come necessario, chi ha costruito il proprio nido venga costretto ad abbandonarlo.

E allora la storia del cuculo assumerebbe un significato ancora più amaro: saremmo noi, alla fine, a diventare uccelli senza nido, costretti a cercare altrove un posto da chiamare casa. Ma noi una casa ce l’abbiamo già e non vogliamo che qualcuno decida, senza ascoltarci, che dobbiamo lasciarla.

Lettera di: Andrea Guizzi, abitante di Maccarese interessato dal rischio di esproprio

Scrivi la tua lettera a: info@fiumicino-online.it