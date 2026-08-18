Fiumicino, palestre comunali alle associazioni sportive: pubblicato l’avviso per il biennio 2026-2028

Le ASD potranno utilizzare gli impianti scolastici in orario extrascolastico. Domande via PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, con particolare attenzione alla funzione sociale dello sport e all’inclusione delle fasce più fragili

di Fernanda De Nitto

L’Amministrazione Comunale al fine di promuovere le iniziative di avvio allo sport di ogni genere, garantirne la pratica e favorire la concreta realizzazione del proprio ruolo sociale, anche fra le fasce sociali più deboli, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’utilizzo in convezione dei centri sportivi comunali in orario extrascolastico, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

L’iniziativa è finalizzata all’utilizzo delle palestre scolastiche comunali, nelle ore di disponibilità fornite dai diversi istituti comprensivi, da parte delle Associazioni Sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri o riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico. Le organizzazioni per partecipare all’avviso, devono avere la sede legale e operativa nel Comune di Fiumicino o in comuni confinanti.

Le Associazioni possono partecipare in forma singola o associata tramite la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo. Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli ed intestate al Comune di Fiumicino, Area Politiche del Lavoro – Centro Formazione Professionale – Servizi scolastici – Politiche sportive e giovanili – Formazioni e Sviluppo. Le richieste devono essere inviate via pec entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso presso l’Albo pretorio, avvenuta in data 11 agosto 2026, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

Sull’avviso è presente l’elenco dei centri sportivi comunali messi a bando e riguardanti tutte le località del Comune di Fiumicino, con le specifiche sugli orari di disponibilità dei vari centri e i rispettivi indirizzi.

Le Associazioni interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, lo schema di convenzione, il tariffario utenza, l’informativa privacy, la proposta progettuale firmati dal legale rappresentante, congiuntamente alla copia del documento di identità, al curriculum dell’organizzazione e la copia delle affiliazioni alle federazioni del Coni o enti di promozione sportiva.

L’affidamento sarà effettuato sulla base della valutazione dei progetti presentati da parte di un’apposita Commissione che procederà alla valutazione tecnica delle domande e all’attribuzione dei relativi punteggi, stabiliti sulla base dei parametri indicati all’articolo 9 dell’avviso pubblico.

A seguito dell’affidamento in convenzione i soggetti titolari dovranno effettuare a loro carico gli interventi di minuta manutenzione riguardanti la gestione delle attrezzature sportive presenti presso gli impianti, la pulizia dei locali e le piccole riparazioni occorrenti per la migliore fruibilità della palestra. Le Associazioni, dato l’impulso sociale del progetto, dovranno, altresì, accogliere a titolo gratuito gli utenti indicati dagli uffici dell’Area Servizi Sociali.

Tutte le informazioni sull’Avviso Pubblico, promosso dall’Amministrazione Comunale per incentivare la pratica sportiva, motoria, fisica e ludica per i cittadini di ogni età, sono reperibili al seguente link: Clicca qui