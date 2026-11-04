Fiumicino, il 6 dicembre la 33ª edizione della Best Woman

Gara nazionale su strada di 10 km, torna il Trofeo Aeroporti di Roma

Fiumicino si prepara a vivere una nuova mattinata di corsa. Domenica 6 dicembre torna la Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, giunta alla 33ª edizione, che rinnova un appuntamento ormai storico per gli appassionati di atletica e per il territorio.

Organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la Best Woman è una gara nazionale su strada di 10 chilometri, inserita nel calendario FIDAL, su un percorso misurato e omologato dalla Federazione. Una competizione che unisce la sfida sportiva al piacere di correre insieme.

A confermare il proprio sostegno alla manifestazione è Aeroporti di Roma (ADR), main sponsor che dà il nome al Trofeo Aeroporti di Roma. ADR è la società di gestione degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, una presenza importante per una manifestazione che valorizza lo sport e il legame con la comunità locale.

Il via alla gara competitiva è previsto alle ore 9:00, con partenza e arrivo in Largo Paolo Borsellino – Viale Danubio. Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 nella stessa area. Dieci chilometri da vivere tra impegno, passione e spirito di squadra, in una giornata che riporterà la corsa al centro della città.

Accanto alla prova agonistica torna la Camminata in Rosa, passeggiata non competitiva contro la violenza di genere, con partenza alle ore 10:30. Un’iniziativa che affianca allo sport un messaggio di partecipazione e sensibilizzazione. Per la gara competitiva le iscrizioni sono disponibili attraverso la piattaforma ENDU, secondo le modalità previste dal regolamento ufficiale. La quota è di 15 euro per le iscrizioni effettuate e pagate entro il 30 novembre 2026, con pettorale personalizzato.

La manifestazione vede inoltre la collaborazione di Conad, via del Faro 60/via Tempio della Fortuna 68, Singita Miracle Beach e Andreucci Gomme, a sostegno dell’edizione 2026. L’appuntamento è dunque fissato per domenica 6 dicembre: la Best Woman torna a Fiumicino per celebrare ancora una volta la passione per la corsa, il valore dello sport e l’energia di chi sceglie di esserci. Pronti?

Informazioni

ASD Atletica Villa Guglielmi

segreteria@atleticaguglielmi.com