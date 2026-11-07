Torna il mercatino delle O.P.I. in piazza Grassi

Domenica 8 novembre, dalle 9 alle 19, gli stand dell’artigianato locale. L’iniziativa si ripeterà anche il 6 e l’8 dicembre.

di Fernanda De Nitto

Si rinnova, per i mesi di novembre e dicembre, l’appuntamento con il Mercatino delle O.P.I., associazione locale che ha come obiettivo la promozione delle attività artigianali, frutto dell’ingegno e della manualità di tante donne e uomini che, con capacità e inventiva, realizzano le più svariate creazioni. Il Mercatino, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Fiumicino, sarà presente domenica 8 novembre, in piazza Giovan Battista Grassi, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

In vista del periodo natalizio, presso gli stand allestiti, si potranno trovare tantissime curiose e originali realizzazioni manuali, prodotte con materiali unici e selezionati. Tra gli espositori vi saranno, ad esempio, creatori di bigiotteria originale realizzata con pietre e tessuti, lavorazioni all’uncinetto, borse cucite a mano da artigiani locali, oggetti per la casa e per la cucina, ceramiche, abbigliamento, prodotti di sartoria, oltre che sciarpe, foulard e simpatiche idee regalo per grandi e piccini.

Tutte le opere artigianali sono frutto della manualità e della fantasia degli artigiani residenti nel territorio locale. L’iniziativa si ripeterà anche nelle giornate di domenica 6 e martedì 8 dicembre, sempre in piazza Giovan Battista Grassi. Per informazioni si può contattare l’associazione al 338/1499262 o inviare un’e-mail a opiassociazionefiumicino@gmail.com.