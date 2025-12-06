Fiumicino e Isola Sacra: domenica 7 dicembre disciplina di traffico provvisoria per la gara podistica “Best Woman”

La disciplina è valida, dalle ore 08.00 fino al temine della gara, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni
Per realizzare la 32ma edizione della gara podistica “Best Woman”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Villa Guglielmi” in programma per domenica 7 Dicembre, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria nelle zone di Isola Sacra e Fiumicino, valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni.
Dalle ore 08,00 alle ore 10,30 e comunque fino al termine del passaggio dei partecipanti:
– istituzione di divieto di sosta in Via della Torre Clementina nel tratto compreso tra Via delle Ombrine e il Ponte 2 Giugno e in Largo dei Delfini piazzale antistante i civici 1 – 4, fino alla salita del Ponte 2 Giugno;
– Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati della carreggiata in Via Lorenzo Bezzi nel tratto compreso tra Via G. Frassinetti (esclusa) a Largo dello Scautismo (esclusa), dalle ore 07,00 alle ore 09,30 circa e comunque fino al deflusso dei partecipanti;
– Chiusura al transito veicolare di Via Lorenzo Bezzi nel tratto compreso da Via Andrea Ambrosini (esclusa) a via G. Frassinetti (inclusa) dalle ore 08,50 alle ore 09,30 circa e comunque fino al deflusso dei partecipanti;
– Chiusura al transito veicolare dalle ore 9.00 per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti di: Largo dello Scautismo, Via del Faro da largo dello Scautismo a Via Giulio Roma, Via Giulio Roma, Via Arsia, Viale Traiano (contromano) nel tratto compreso tra Via Arsia e il Ponte 2 Giugno, Ponte 2 Giugno, rampa in discesa dal Ponte con immissione su Via Portuense, Via delle Ombrine, Via della Foce Micina, Via Carlo Forte, Via della della Torre Clementina tratto compreso da Via Carlo Forte e Largo dei Delfini/Ponte 2 Giugno, Largo dei Delfini, Passaggio Pedonale del Ponte 2 Giugno, Viale Traiano, Lungomare della Salute, Via Ugo Botti (contromano), Via del Faro, Via Giorgio Giorgis tratto compreso da Via del Faro a Via delle Meduse (carreggiata con direttrice Via Giuseppe Fontana), Via Giuseppe Fontana, Via di Villa Guglielmi fino al primo cancello d’ingresso a Villa Guglielmi. Comprese tutte le strade che intersecano il percorso.