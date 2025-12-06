Terreni agricoli e IMU, il Comune valuta una possibile revisione dell’aliquota per gli ex agricoltori

Onorati: “Siamo una maggioranza che dialoga, prende atto dei problemi e cerca soluzioni possibili”

Un gruppo di ex agricoltori in pensione ha incontrato l’Amministrazione comunale per segnalare le difficoltà nel sostenere l’IMU sui terreni non più coltivati, aumentata nel 2019. La vice sindaco Giovanna Onorati e l’assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino hanno confermato l’ascolto delle istanze e l’avvio delle prime valutazioni tecniche per verificare la fattibilità di una revisione dell’aliquota.

“Abbiamo incontrato una rappresentanza di ex agricoltori in pensione, proprietari di terreni agricoli non più coltivati e che hanno visto, nel 2019, raddoppiare l’aliquota IMU. Durante il confronto sono emerse le difficoltà dell’intera categoria degli agricoltori nel sostenere il pagamento dell’imposta, per la quale hanno chiesto una riduzione – dichiara la vice sindaco, Giovanna Onorati – Non ci spaventa l’idea di riflettere su proposte che riteniamo valide se queste possono andare incontro ai bisogni della città. Siamo una maggioranza che dialoga, prende atto dei problemi e cerca soluzioni possibili.”

“L’Amministrazione, già da diverso tempo – aggiunge l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino – ha ascoltato con attenzione le istanze presentate e comunica di prendere formalmente in considerazione la proposta, avviando le prime valutazioni tecniche e amministrative per verificarne la fattibilità. Siamo attenti alle esigenze della cittadinanza e possiamo affermare che questo bilancio è realmente partecipato. La richiesta di revisione dell’aliquota IMU su tutti i terreni agricoli, sarà ora oggetto di approfondimenti, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle esigenze complessive del bilancio comunale.”