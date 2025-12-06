Fiumicino: domenica 7 dicembre, la Fiaccolata dell’Immacolata

Da 37 anni è uno degli appuntamenti di grande devozione alla Madonna più tradizionali e suggestivi per la città

di Dario Nottola

Domenica 7 dicembre, alle 20.30, torna la Fiaccolata dell’Immacolata, alla vigilia ed in preparazione della Festività Mariana. Da 37 anni è uno degli appuntamenti di devozione alla Madonna più tradizionali e suggestivi per Fiumicino.

La processione in onore dell’Immacolata Concezione, nata nel 1988 su intuizione ed iniziativa del Movimento Giovanile e del Gruppo Giovanile Interparrocchiale a Fiumicino della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, è divenuta col tempo sempre più parte integrante del tessuto religioso delle comunità parrocchiali della città e della Vicaria di Porto Romano.

L’appuntamento per i religiosi ed i fedeli, delle varie parrocchie, è davanti alla sede comunale, sul Piazzale della Unione Europea. Da lì il corteo, con la sacra Immagine della Madonna, animato da preghiere e canti, s’incamminerà lungo via Portuense per arrivare all’Episcopio di Porto, dove ci saranno un momento di preghiera ed il congedo in fraternità.

Dalle ore 20.30 di domani fino al termine della processione, ci sarà la chiusura al transito veicolare di Piazzale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (lato Comune), di Via Portuense da Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino al Piazzale della Parrocchia dei SS. Ippolito e Lucia (Ex Episcopio di Porto), comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli, esclusi i mezzi di occorso/emergenza.