Rampa A91 chiusa per lavori: scattano le modifiche al traffico dal 9 dicembre

L’ANAS interviene per lavori straordinari nell’accesso tra via delle Arti e l’Autostrada “Roma Fiumicino”

“ANAS SpA” nell’ambito della manutenzione straordinaria sulla rampa di immissione autostradale tra via delle Arti e l’Autostrada A91 “Roma Fiumicino” ha comunicato che deve eseguire lavori sulla stessa. Pertanto sarà istituita la seguente disciplina provvisoria dalle ore 07:00 del 09 dicembre 2025 fino a fine lavori.

I lavori prevedono:

– chiusura della rampa di immissione autostradale sulla A91

– restringimento di carreggiata con canalizzazione del traffico veicolare sulla carreggiata di destra;

– istituzione temporanea del dare precedenza per le auto provenienti dalla rampa Via del Caravaggio.

“L’intervento si è reso necessario a seguito piogge incessanti che si sono verificate proprio la sera della riapertura. Un evento imprevisto che ha portato alla luce però un importante intasamento, molto profondo, altrimenti non rilevabile e dovuto all’accumulo di detriti nel tempo” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Riteniamo quindi che l’intervento immediato di ANAS, che ringraziamo, sia necessario proprio per evitare ulteriori problemi in futuro. La rampa sarà riaperta il prima possibile nel pieno rispetto di tutti i criteri di sicurezza e funzionalità. Un arteria stradale strategica che questa Amministrazione ha restituito alla città, dopo 20 anni di chiusura, capace di migliorare in modo concreto il traffico e la viabilità locale” conclude Onorati