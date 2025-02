Domenica 9 febbraio la gara podistica “Corri Fregene” giunta alla decima edizione, con 1.600 atleti ai nastri di partenza

Tutto pronto per l’appuntamento organizzato dall’A.s.c.d. Isola Sacra

di Dario Nottola

Si stimano 1600 gli atleti ai nastri di partenza, domenica 9 febbraio, per la 10ma edizione della gara podistica “Corri Fregene”, inserita nel calendario nazionale Fidal. Al momento gli iscritti sono 1558 ma si prevedono ancora adesioni last minute. I runners rappresentano oltre 160 società di atletica provenienti da tutto il centro Italia.

L’appuntamento, organizzato dalla A.s.c.d. Isola Sacra, prevede, lungo le strade cittadine, tre distanze competitive sui 30, 21 e 10 chilometri, e prove non competitive di 10 chilometri e di fitwalking sulla stessa distanza. Ci sarà una partenza unificata alle 8.45 dal Lungomare di Levante, all’altezza dell’hotel Corallo, in via Gioiosa Marea, con arrivo nello stesso punto.

Un itinerario che percorrerà la località in tutti i punti più caratteristici passando per il lungomare e vicino la pineta, la lecceta, il Villaggio dei Pescatori, la Casa Albero di Giuseppe Perugini, l’Oasi di Macchiagrande. Tra le strade principali toccate dal tracciato di gara, Via Cervia, Via Maiori, Via Nervi, Via della Pineta, Via Portovenere, Via Rapallo, Viale Viareggio, Via Rio Marina, Via Maratea, Via Agropoli.

Secondo l’Ordinanza del Comune di Fiumicino, saranno chiuse al transito veicolare tutte le strade del percorso della gara podistica, e quelle che le intersecano, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle 7 fino al termine della manifestazione, con ripristino della normale viabilità al termine della gara.