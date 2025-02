Domenica 2 marzo “Roma Ostia Half Marathon” una corsa lunga 50 anni

15% in più, il numero degli iscritti rispetto al 2024, con la previsione di superare 12 mila atleti

di Dario Nottola

Una corsa lunga 50 anni. È l’importante traguardo che taglia quest’anno la Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, in calendario domenica 2 marzo.

Una corsa ricca di storia, pensata e creata da Luciano Duchi, e fatta crescere negli anni dalla sua grande famiglia sportiva, la GSB-RomaOstia, a cui ha fatto seguito la partnership con RCS Sports & Events 7 anni fa. Evento sportivo atteso da runner nazionali e internazionali, che per la seconda edizione consecutiva trova il Title sponsor in Eurospin, con numeri in costante crescita negli ultimi anni: a un mese dalla corsa già 11 mila e 500 iscritti.

A fare gli onori di casa nella Protomoteca, la sala in Campidoglio che tradizionalmente ospita la presentazione della RomaOstia, il Sindaco di Roma e della città metropolitana Roberto Gualtieri assieme all’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato.

Oltre al fondatore e Presidente Luciano Duchi, sono intervenuti Alessandro Cochi il delegato dell’Assessore allo Sport Regione Lazio Elena Palazzo e Luca Onofrio il Responsabile Area Mass Events in RCS Sports & Events. La presentazione è stata moderata da Laura Duchi la Race Director della RomaOstia.

Tra gli altri ospiti di oggi anche Francesco Landi Direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli, Luca Burgazzoli Head of Marketing Dept di Eurospin Alessandra Furia Senior Director Brand in adidas, Antonio Fraccari Amministratore Delegato di ADR Mobility.

IL PERCORSO Confermato il velocissimo tracciato degli ultimi anni: la partenza dall’EUR e l’arrivo alla Rotonda di Ostia. Lo start è posizionato all’ombra del Palazzo dello Sport e i runner, dopo aver attraversato per un breve tratto gli ampi e scorrevoli viali del quartiere, raggiungeranno la Cristoforo Colombo che li condurrà sino al traguardo. Un percorso che da sempre rispecchia le caratteristiche tecniche della mezza maratona, con i suoi performanti 21,0975 chilometri di lunghezza.

LE ISCRIZIONI E GLI STRANIERI Gli iscritti registrano un delta positivo del 15% rispetto al 2024 con la previsione di superare 12 mila iscritti.

In costante aumento la quota degli stranieri, passati negli ultimi due anni dal 20% al 42%. Evidenze interessanti anche sul fronte dell’età, con una presenza più giovane di partecipanti rispetto al passato. La categoria più numerosa è infatti quella tra 23-34 anni con circa 2.840 runner. Sempre più donne in corsa, una bella notizia per tutto il movimento della corsa: rappresentano il 34% del totale, con 9 punti percentuali in più rispetto alla precedente edizione.

Le iscrizioni rimangono aperte ancora una settimana (dati e informazioni al sito www.romaostia.it).