Disegnata dal patron Daniele De Rossi la nuova maglia dell’Ostiamare

L’idea dell’ex bandiera della Roma fa leva su “radici e ali” del club lidense

di Umberto Serenelli

La nuova maglia che indosserà l’Ostiamare per la stagione calcistica 2026-27 è firmata Daniele De Rossi. Nel disegnare la casacca dei biancoviola, l’ex bandiera della Roma ha fatto leva sul “radici” del club e la tanta voglia del gabbiano, simbolo dei tirrenici, di volare alto grazie alle “ali”.

Realizzata in partnership tecnica con Macron, la divisa non sarà solo l’immagine della stagione nei prof ma anche il punto di partenza di un sodalizio che guarda con serenità al suo futuro per continuare a scrivere altre interessanti pagine.

La società infatti sottolinea l’importanza di questa nuova idea il cui leitmotiv sposerà lo slogan: “Ci sono due cose che dovremmo dare ai nostri figli: una sono le radici, l’altra le ali”.

Il messaggio che deve passare è quello di continuare a tenere viva la storia, fatta di identità e senso di appartenenza, e di pari passo intraprendere la strada in direzione di una crescita costante ricca di quei successi attraverso i quali spiccare poi il volo sostenuti ovviamente dalla tifoseria. Nel percorso dal team di via Amenduni c’è il ritorno al passato nello stadio Pasquale Giannattasio, ex Stella Polare, storico impianto sportivo dei gabbiani che tornerà di nuovo a essere la casa dell’Ostiamare. Giocare di nuovo allo Stella Polare vuol dire ripercorrere le orme che hanno caratterizzato la nascita della società che intende trasformare questo passaggio in un punto di partenza.