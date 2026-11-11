A Roma torna il SuperCat Show, oltre 600 gatti in passerella

Il 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera di Roma tra razze pregiate, influencer e adozioni

di Dario Nottola

Torna la grande mostra felina. “Perché io so io e voi non siete… un gatto!” è lo slogan di SuperCat Show 2026, la mostra felina internazionale giunta alla 28ª edizione, interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 14 novembre (ore 10.30-19.00) e domenica 15 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso Est, Padiglione 1, www.supercatshow.com), alle porte di Fiumicino, sulla via Portuense. Due giorni di sfilate di vanità, mostre, gatti campioni, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi e spettacoli per grandi e piccini.

I quattro noti influencer gattofili Damiano Giordano (damiano__giordano), Federico Santaiti (federico.santaiti), Valentina Argento (gattino mattutino) e Selene Tola (giuliano.themainecoon) saranno tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026 del SuperCat Show, pronti a incontrare la community, condividere la loro passione per i felini e raccontare curiosità e momenti speciali dal mondo dei gatti.

Novità assoluta di quest’anno, il tour della mascotte del SuperCat Show accanto ai più importanti monumenti di Roma, Ostia e Fiumicino, le cui foto saranno diffuse di volta in volta. Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Bengal, “piccoli leopardi domestici”, i Kurilian Bobtail, i Cornish Rex, i British Longhair e Shorthair, ma anche Abissini, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Sacri di Birmania, Siamesi, Sphynx, Siberiani, Blu di Russia e tanti altri.

Più di 600 magnifici felini con pedigree, provenienti da tutto il mondo e dai migliori allevamenti, esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale”, in cerca di adozione. Al corner adozioni, a cura dell’Arca – Gatti della Piramide ODV (www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show, si cercherà di trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.

Il Ministero della Salute sarà presente con un proprio stand per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del microchip per gli animali e sul contrasto al fenomeno degli abbandoni.