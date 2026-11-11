Fiumicino, prosegue la programmazione di manutenzione straordinaria delle principali arterie di collegamento e la sistemazione dei marciapiedi

Previsti interventi di riqualificazione della viabilità, eliminazione delle barriere architettoniche e nuovi attraversamenti pedonali rialzati

di Dario Nottola

Approvata una serie di delibere dedicate alla sicurezza stradale e alla riqualificazione delle infrastrutture urbane, con interventi che prevedono il rifacimento delle pavimentazioni, la manutenzione straordinaria delle principali arterie di collegamento e la sistemazione dei marciapiedi. A renderlo noto è Roberto Feola, presidente della commissione Lavori pubblici.

Le opere sono state programmate sulla base delle criticità rilevate sul territorio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione, garantire una maggiore accessibilità e rendere più fruibili gli spazi pubblici.

“Particolare attenzione è stata riservata a Fiumicino e Isola Sacra, dove sono previsti interventi finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità pedonale e al ripristino della piena funzionalità di diversi marciapiedi – spiega Feola -. I lavori riguarderanno anche l’eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli attraversamenti pedonali, con l’intento di restituire ai cittadini percorsi più sicuri, accessibili e adeguati alle esigenze di tutti.

Il programma comprende, inoltre, interventi di manutenzione delle pavimentazioni e di miglioramento delle infrastrutture connesse alla viabilità. In questo quadro si inserisce anche la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, previsti in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico locale. Queste strutture consentiranno di rendere più sicuro l’attraversamento della carreggiata e, grazie al raccordo con i marciapiedi, faciliteranno anche gli spostamenti pedonali, in particolare per le persone con mobilità ridotta”.

“A tali interventi si affianca il rifacimento dei marciapiedi in diverse zone del territorio. I lavori sono già iniziati in alcuni tratti, tra cui via della Pesca, e proseguiranno progressivamente lungo altre strade limitrofe, estendendo così l’opera di riqualificazione alle aree circostanti – conclude -. La programmazione degli interventi si inserisce in un più ampio percorso di miglioramento della rete stradale urbana, volto ad affrontare le criticità esistenti, innalzare i livelli di sicurezza e garantire una maggiore qualità e vivibilità degli spazi pubblici a beneficio dell’intera cittadinanza”.