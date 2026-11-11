Isola Sacra, un nuovo spazio verde in via Monte Solarolo

Avviati i lavori di riqualificazione su un’area di 8mila metri quadrati. Previste 41 nuove alberature e spazi inclusivi dedicati al gioco, allo sport e alla socialità

di Fernanda De Nitto

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione del Parco di via Monte Solarolo, all’Isola Sacra. Un progetto realizzato da Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia, in collaborazione con il Comune di Fiumicino. Presenti all’avvio delle opere e alla piantumazione simbolica delle prime tre alberature Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma, insieme all’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa, intervenuto in rappresentanza del sindaco Mario Baccini, al presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e ai consiglieri Federica Cerulli e Mauro Stasio.

Il nuovo spazio verde di circa 8.000 metri quadrati diventerà un parco urbano inclusivo, accessibile e dedicato alla socialità. Saranno, infatti, creati percorsi pedonali e aree tematiche ispirate al mondo aeroportuale, installati giochi inclusivi come scivoli, altalene e molle, create diverse aree picnic con tavoli e coperture, realizzata una zona sportiva e di benessere con attrezzature per l’allenamento a corpo libero e installati arredi urbani consoni alla vita cittadina del parco, con un sentiero pedonale in ghiaia. Nello spazio verde saranno messe a dimora 41 nuove alberature, di cui, nello specifico, 8 carrubi, 8 sugheri e 25 pini d’Aleppo. Sarà, inoltre, sistemata l’intera area con la formazione di un nuovo tappeto erboso.

Il progetto del parco dedicherà particolare attenzione proprio all’accessibilità universale e all’inclusione, essendo stato concepito come luogo di aggregazione fruibile e sicuro per persone di tutte le età e abilità. Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia hanno promosso questo progetto di riqualificazione urbana al fine di offrire un contributo concreto ai territori nei quali operano, scegliendo di destinare risorse a interventi di piantumazione e rigenerazione ambientale e individuando, insieme all’Amministrazione comunale, le aree dove intervenire. L’attività nasce e si sviluppa, infatti, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio verde cittadino, sostenendo la creazione di nuovi spazi fruibili dalla cittadinanza, a favore della tutela e della valorizzazione ambientale. Con le stesse modalità e intenzioni, nel 2024 è stato riqualificato il Parco Tommaso Forti, con la messa a dimora di nuove alberature e l’installazione di strutture removibili.

L’intervento di via Monte Solarolo amplia ulteriormente la collaborazione tra istituzioni per la valorizzazione del verde e dell’inclusività. “Restituire alla comunità un’area verde attrezzata significa creare nuove opportunità di incontro, promuovere l’attività all’aria aperta e offrire alle famiglie un luogo sicuro, accogliente e accessibile – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa –. È un intervento che risponde alla volontà dell’Amministrazione comunale di rendere il nostro territorio sempre più vivibile, attraverso una particolare attenzione all’ambiente e alla fruibilità degli spazi comuni. Desidero ringraziare Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia per aver scelto di contribuire a questo progetto. La collaborazione tra istituzioni e realtà imprenditoriali costituisce una risorsa importante per il territorio e dimostra come, attraverso obiettivi condivisi, sia possibile realizzare interventi capaci di produrre benefici concreti e duraturi per la collettività”.

“Il nuovo parco di via Monte Solarolo testimonia l’impegno di Aeroporti di Roma a contribuire, in collaborazione con le istituzioni locali, alla qualità degli spazi e dei servizi a disposizione della comunità di Fiumicino. Il legame con il territorio è parte della nostra visione di sviluppo e si traduce anche nel sostegno a progetti di utilità collettiva – ha dichiarato Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma –. Un’area verde curata e accessibile offre a bambini, famiglie e cittadini nuove occasioni di incontro e di vita all’aperto. È con questo obiettivo che lavoriamo con la nostra comunità per valorizzare il territorio, attraverso un ascolto costante che si traduca poi in interventi concreti”.

Camilla Marini, Head of Digital Marketing & Communication di Lagardère Travel Retail Italia, ha invece dichiarato: “Come Lagardère Travel Retail Italia, siamo convinti che il successo di un’azienda passi anche dalla capacità di creare valore nei territori in cui opera. Siamo orgogliosi di contribuire, insieme ad Aeroporti di Roma e al Comune di Fiumicino, alla realizzazione di un nuovo spazio verde inclusivo e accessibile che migliorerà la qualità della vita dei cittadini e rafforzerà il legame con la comunità locale. Questa nuova iniziativa rappresenta un esempio concreto del nostro impegno sul fronte della sostenibilità ambientale che ormai è parte integrante e fondamentale dei nostri valori aziendali”.