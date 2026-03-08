Danza paralimpica, Peticchia e Ciccarelli sul tetto del Lazio

La coppia guidata dal coach internazionale Fabrizio Del Bono vince il campionato regionale Fidesm al “Paolo Tosto”

di Fernanda De Nitto

Nuovo successo per la coppia formata da Aurora Peticchia e Emanuel Ciccarelli che hanno vinto il Campionato regionale di danze paralimpiche, organizzato presso il Palasport di Tivoli dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e sport musicali.

Il duo di ballerini, allenati da Fabrizio Del Bono, coach internazionale di terzo livello e fondatore della scuola di danza ASD World Dance Academy di Fiumicino, si era già reso protagonista nei campionati assoluti 2026 classificandosi terzo per la disciplina freestyle, categoria over 13, classe U DCE.

La competizione regionale tenutasi presso il “Paolo Tosto” di Tivoli ha previsto diverse gare per l’assegnazione dei titoli laziali tra cui le danze accademiche, orientali, hip hop, le danze standard, latine, caraibiche e coreografiche ed anche paralimpiche, quale sport inclusivo per tutti.

“La vittoria nella competizione regionale gratifica la coppia che ha affrontato un importante percorso di crescita sia a livello umano che professionale. La loro danza commuove e stupisce per la leggerezza e la competenza con cui interpretano la coreografia – dichiara l’allenatore Fabrizio Del Bono – La forza e la caparbietà di Aurora, insieme alla professionalità e l’empatia di Emanuel, sono testimonianza di come il ballo sia fondamentale per contrastare qualsiasi tipo di barriera mentale e fisica. Nei loro movimenti c’è l’essenza della vita e il vero significato della danza”.

“Desidero congratularmi con Aurora Peticchia e il suo ballerino Emanuel Ciccarelli per l’importante vittoria raggiunta nel campionato regionale Fidesm tenutosi a Tivoli – afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio – Fabrizio Del Bono attraverso la sua storica associazione sportiva è ormai affermato nel panorama internazionale della danza, distinguendosi sempre per il suo impegno sociale. Le danze paralimpiche, così come le odierne paraolimpiadi sono un esempio di eccellenza e di orgoglio, dimostrazione che lo sport non conosce limiti ma solo successi”.