“Cross Scolastico Fiumicino” oltre 350 studenti protagonisti nel Vivaio della Maccarese Spa

I ragazzi, nelle varie categorie, si sono “sfidati” nella gara di corsa campestre, su un percorso di circa un chilometro

di Dario Nottola

Sport, scuola e natura: una combinazione vincente. Lo hanno dimostrato, questa mattina, gli oltre 350 alunni delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Comune di Fiumicino che hanno partecipato alla terza Edizione del “Cross Scolastico Fiumicino”, un appuntamento sempre più atteso.

I ragazzi, nelle varie categorie, si sono “sfidati” nella gara di corsa campestre, su un percorso di circa un chilometro, nella natura incontaminata del Vivaio di Maccarese, in via dei Collettori, un’area verde che si estende per oltre 33 ettari.

L’evento è stato organizzato dalla Maccarese S.p.A. in collaborazione con il Comune di Fiumicino e l’ASD Atletica Villa Guglielmi. Presenti, tra gli altri, l’assessore allo Sport, Federica Poggio, i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca, Mario Pascone ed Angelo Petrillo, l’Ad della Maccarese spa, Claudio Destro e Roberto Tasciotti.

“Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della scoperta del territorio, che ha saputo coniugare educazione motoria e ambiente in una cornice suggestiva e accogliente. Un evento che si conferma come una tradizione preziosa per la comunità scolastica e sportiva del territorio. A tutti i partecipanti è stato consegnato, come ricordo, un attestato di partecipazione – commenta l’ASD Atletica Villa Guglielmi guidata dal presidente Ludovico Nerli – Un sentito ringraziamento alla Maccarese SpA, organizzatrice dell’iniziativa, ai rappresentanti tutti del Comune di Fiumicino, ai dirigenti scolastici e docenti accompagnatori, ai volontari, agli organizzatori ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata dedicata ai giovani ed allo sport: siamo fieri di aver dato tutto il supporto per la buona riuscita della manifestazione“.

“Il Cross Scolastico Fiumicino si conferma un appuntamento atteso e apprezzato, capace di unire divertimento, educazione, sport e natura – ha commentato l’Assessore Poggio – A nome di tutta l’Amministrazione, ringrazio la Maccarese S.p.A., l’ASD Atletica Villa Guglielmi, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i volontari, i genitori e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri ragazzi”.