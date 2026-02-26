Conto alla rovescia per la 51ª Eurospin RomaOstia 2026

Resta invariato il velocissimo tracciato delle ultime edizioni con partenza dall’EUR e arrivo alla Rotonda di Ostia

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per la 51ª Eurospin RomaOstia 2026, la classicissima di 21 chilometri in programma domenica 1° marzo. A pochi giorni dalla partenza della nuova edizione risultano iscritti 13mila atleti, di cui il 38,67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 100 nazioni di tutti e 5 i continenti. Numeri in perfetta linea con l’exploit della speciale edizione dello scorso anno, che ha celebrato il cinquantennale della manifestazione ideata da Luciano Duchi nel 1976. Tra gli stranieri, come di consueto, la delegazione più folta è di marca francese (14,67%). Anche quest’anno si conferma l’aumento di 9 punti percentuali della presenza femminile nell’ultimo triennio: le donne in corsa sfiorano il 34% del totale. Per non parlare dell’età media che si abbassa sempre di più: un partecipante su dieci è under 25, mentre oltre il 40% è under 35.

IL PERCORSO – Resta invariato il velocissimo tracciato delle ultime edizioni con partenza dall’EUR e arrivo alla Rotonda di Ostia. Nel dettaglio, lo start della corsa che unisce la Capitale al mare è posizionato all’altezza dell’incrocio tra via Cristoforo Colombo e viale dell’Umanesimo, all’ombra del Palazzo dello Sport. I runner, dopo aver attraversato per un breve tratto di circa 4 km le ampie e scorrevoli strade del quartiere, correndo in via dei Primati Sportivi e lungo viale dell’Oceano Pacifico, incroceranno nuovamente via Cristoforo Colombo in direzione Ostia sino al traguardo. Un percorso che da sempre rispecchia le caratteristiche tecniche della mezza maratona, con i suoi performanti 21,0975 chilometri di lunghezza.

LA VIABILITÀ DOMENICA

Le strade chiuse. Circolazione vietata lungo il percorso di gara già a partire dalle ore 04:00 di domenica 1° marzo. Alle 08:00, sulla Cristoforo Colombo si aggiungerà la chiusura all’altezza di piazzale 25 Marzo 1957, ancora in direzione Ostia. La riapertura al traffico veicolare è prevista dopo le 16.

