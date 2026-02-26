Fiumicino, scontro sullo sviluppo del porto: Catini accusa il centrosinistra

Il capogruppo della Lista Civica Baccini parla di divisioni nel PD sulle infrastrutture e rivendica la coerenza dell’azione amministrativa

Divisioni interne nel centrosinistra di Fiumicino sul futuro delle infrastrutture portuali accendono il dibattito politico locale. A sollevare la questione è il capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini, che evidenzia posizioni contrastanti nel Partito Democratico tra livello regionale e rappresentanti locali, parlando di una linea poco chiara sul modello di sviluppo del territorio e rivendicando, al contempo, la coerenza dell’azione amministrativa guidata dal sindaco Baccini.

“Suscita più di una perplessità la posizione assunta in questi giorni dal Partito Democratico sul modello di sviluppo del territorio. Da un lato l’intervento della consigliera regionale del Partito Democratico che sollecita un’accelerazione per il completamento della porto commerciale; dall’altro, rappresentanti locali del medesimo partito esprimono forti criticità sulle nuove espansioni infrastrutturali, tra cui proprio la darsena pescherecci. Una divergenza che evidenzia un grave problema interno e una visione poco chiara sul futuro della città” dichiara il Capo Gruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini.

“L’attuale Amministrazione guidata dal Sindaco Baccini, al contrario, porta avanti una visione strategica di lungo periodo e coerente con le potenzialità del nostro territorio. Ribadiamo la piena disponibilità al dialogo, ma prima di proporsi come interlocutori credibili nel confronto politico e amministrativo, sarebbe opportuno che il Partito Democratico definisse una linea unitaria e non contraddittoria.” conclude Massimiliano Catini