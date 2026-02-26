Riprese del film “Mare Mosso”: modifiche temporanee alla viabilità in Via Portuense

Venerdì 27 febbraio divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio fronte Cimitero Monumentale

In occasione delle riprese cinematografiche del film “Mare Mosso”, previste per la giornata del 27 febbraio, il Comune ha disposto una disciplina provvisoria della circolazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sul set.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 00.01 alle ore 23.59 dello stesso giorno e interesserà tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni.

In particolare, è stata istituita la misura del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Portuense, nel parcheggio antistante il Cimitero Monumentale, per una superficie di circa 290 mq sul lato confinante con il fioraio.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata in loco e a programmare per tempo eventuali alternative di parcheggio, al fine di evitare disagi e consentire lo svolgimento delle riprese in condizioni di sicurezza.