Fiumicino riforma i taxi. Sindacati: “Passo storico per la mobilità”

URI, Uritaxi, CGIL, Casartigiani e Comitato Taxi soddisfatti: più accessibilità, corse obbligatorie in tutto il territorio e tariffe trasparenti

Le Organizzazioni Sindacali Taxi URI, Uritaxi, CGIL, Casartigiani e Comitato Taxi Fiumicino, esprimono soddisfazione per l’approvazione del nuovo Regolamento del Trasporto Pubblico Non di Linea del Comune di Fiumicino, un provvedimento atteso da oltre vent’anni che aggiorna la disciplina del servizio taxi e NCC, adeguandola alla normativa nazionale e alle esigenze reali del territorio.

“Il regolamento recepisce le indicazioni normative e i pareri delle autorità competenti, rafforzandone i contenuti in chiave territoriale e introducendo misure migliorative a tutela della cittadinanza” si legge nella nota stampa.

“È prevista – prosegue – una quota del 20% delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC destinata alle persone a mobilità ridotta, con copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana, percentuale di gran lunga superiore al parametro tecnico del 5% richiamato a livello nazionale, scelta che rafforza concretamente l’accessibilità del servizio pubblico”.

“Sono inoltre garantite – viene aggiunto nella nota – la gratuità del trasporto delle carrozzine e dei cani guida, l’obbligo di veicoli permanentemente adattati e la possibilità di attivare ulteriori licenze dedicate qualora l’offerta risulti insufficiente. Il regolamento sancisce in modo vincolante l’obbligo di effettuare corse in qualsiasi località del territorio comunale, senza esclusioni, assicurando piena copertura anche delle zone periferiche”.

“Il servizio taxi, in quanto servizio pubblico, non può essere selettivo né discrezionale – viene ribadito dai sindacati – È inoltre previsto l’obbligo organizzativo di dotarsi di strumenti tecnologici di chiamata e gestione delle corse, al fine di garantire risposta anche nelle aree a minore densità di domanda e rendere effettivo il diritto alla mobilità per tutti i cittadini. Sono introdotte modalità innovative e strumenti di trasparenza tariffaria, con possibilità di tariffe predeterminate e comunicazione preventiva del costo all’utenza. È prevista infine la possibilità di adeguare l’organico delle licenze, nel rispetto dell’equilibrio del sistema e con utilizzo di veicoli a basse emissioni, per garantire livelli appropriati di servizio”.

“Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono il proprio impegno affinché il regolamento venga applicato nell’interesse esclusivo della collettività, rafforzando il carattere pubblico del servizio taxi come presidio essenziale di mobilità per cittadini e territorio” conclude la nota stampa dei sindacati URI, Uritaxi, CGIL, Casartigiani e Comitato Taxi Fiumicino