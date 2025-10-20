Continua a vincere la corazzata Ostiamare

Battuto in casa anche Fossombrone con dell’ottavo successo consecutivo
di Umberto Serenelli
L’Ostiamare sale sull’ottovolante. I lidensi infatti conquistano l’ottava vittoria consecutiva battendo all’Anco Marzio il Fossombrone (3-1). È dunque record per i biancoviola che oggi rappresentano l’unica compagine a punteggio pieno di tutti i gironi di serie D.
Continuano quindi a volare alto i gabbiani in seno al girone F, approfittando del pari interno del Teramo che viene scavalcato dall’Ancora ora a 5 punti dai tirrenici.
Al 2’, i padroni di casa sfiorano subito il vantaggio: tiro dal limite di capitan Piroli non trattenuto dal portiere che è bravo poi a mettere in angolo la conclusione ravvicinata di Badje. Al 9’, incursione di Orfano, sul corridoio sinistro, conclusa con un cross per Badje che però manca il bersaglio. Al 13’, manovra ben in area Spinosa che viene atterrato da Giunchetti: l’arbitro indica subito il dischetto. Batte il penalty lo specialista Vianni che spiazza Bianchini (nella foto).
In vantaggio, la capolista prosegue la sua offensiva con lo sgusciante Badje che, 18’, chiama l’estremo difensore avversario a una parata a terra. Al 26’, incursione di Vagnoni lungo il corridoio destro con cross al centro dell’area dove svetta Greco al quale risponde la bravura di Bianchini.
I secondi 45’ si aprono con l’Ostiamare proiettata nell’area dei pesaresi. Al 6’, guizzo di Badje per il baby Felici, classe 2008, che dal limite gonfia il sacco. Sul 2 a 0 i viola si limitano a controllare le sorti del match e ne approfitta Ghinelli per sparare da pochi passi una palla che si stampa sulla base del palo. Risponde il collega avversario, alla mezz’ora, con prodezza su tiro del nuovo entrato Gueye. Al 35’, dagli sviluppi di un angolo, Piroli salta più in alto di tutti e sigla la terza rete. Rispondono gli avversari con il gol della bandiera firmato da Giometti.
“Vittoria importante che premia la grossa mole di lavoro, svolto durante la settimana, da un gruppo unito – precisa Danilo Piroli – Fa sempre piacere fare gol per il sottoscritto però conta il risultato finale. Dedico questa marcatura a mia moglie“.
OSTIAMARE-FOSSOMBRONE 3-1
OSTIAMARE: Vertua, Orfano (38’ st Cinque), Piroli, Giordani, Buono, Vianni (32’ st Lazzeri), Badje (13’ st Gueye), Felici (32’ st Menichelli), Greco, Spinosa (30’ st Baldassi). A disp. Midio, Marrali, Pontillo, Tesauro. All. D’Antoni.
FOSSOMBRONE: Bianchini, Ronchetti, Fabbri, Bucchi (30’ st Masawoud), Giunchetti, Imbriola (12’ sy Kijajic), Mancini, Chinelli (21’ st Valmori), Sane, Kyereviateng (28’ st Giometti), Arcangeli. A disp. Libertini, Borchia, Brisku, Likaxhis, Isidori. All. Giuliodori
Arbitro: Radovanovic di Maniago.
Collaboratori: Nicodemo e Castellani.
Reti: 14’ pt Vianni (rig.), 6’ st Felici, 35’ Piroli, 41’ Giometti
Note: spettatori 500 circa.
Ammoniti: Badje, Imbriola, Ronchetti, Vagnoni. Angoli 5 a 4 per l’Ostiamare.