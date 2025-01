Campionato Promozione: il Fregene Maccarese vince contro il Sabaudia per 6-1

La formazione di Mister Natalini si porta ad un punto dal secondo posto in classifica

Dopo il pareggio di domenica scorsa, il Fregene Maccarese torna a vincere al “Paglialunga” contro il Sabaudia. La formazione di Mister Natalini si porta ad un punto dal secondo posto in classifica.

Nella cronaca della partita, dopo la grande occasione non finalizzata da Alessio Davì al 6′, gli ospiti trovano lo 0-1 con la rete messa a segno da Improta. Passano dieci minuti e i padroni di casa pareggiano con Scifoni su calcio di punizione. Al 36′ è di nuovo Scifoni ad andare in gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ribaltando così il risultato. Il Sabaudia resta in dieci uomini per l’espulsione del numero 5. Nel finale del primo tempo il Fregene Maccarese realizza il 3-1 con la grande conclusione di Greco.

Nella seconda frazione di gioco, i biancorossi mettono a segno il 4-1 con Attardo che ha la meglio nella mischia in area di rigore e manda in porta un calcio di punizione. Dopo soli due minuti è Dipilato a insaccare il pallone a rete per la quinta volta. Nel recupero il Fregene realizza il 6-1 finale con il gol del neo entrato Marchese. Nella prossima gara l’undici di Natalini affronterà la trasferta in casa dell’Atletico Ardea.

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Rizzitelli (24’st Territo), Natalini (37’st Gulli), Davì S. (30’st Rossano), Attardo, Guagliano, Greco, Scifoni, Dipilato (24’st Marchese), Davì A. (20’st Sardone), Di Vilio. A disp.: Teti, Auriti, Colace, Stendardo. All.: Natalini.

SABAUDIA: Berti, Bordignon, Dalla Nora, De Nardis, De Rita, Di Marco, Di Natale, Improta, Maiero, Marangon. A disp.: Marchiotto, Masci, Massafra, Palluzzi, Palmacci, Percopo, Possamai, Tornesi, Trulli. All.: Beltramini.

ARBITRO: Giorgia Monti di Roma 1. Assistenti: Carlo Rainaldi di Tivoli, Federico Cappellini Roma 2.

MARCATORI: 18’pt Improta (S), 28’pt, 36’pt Scifoni, 42’pt Greco, 9’st Attardo, 11’st Dipilato, 46’st Marchese (F).

NOTE: 37’st espulso De Rita, ammonito Dipilato. Recupero: 1’pt, 2’st.