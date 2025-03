Campionato di Promozione girone C: continua a vincere il Fregene Maccarese

Dopo la vittoria contro la capolista Tor Sapienza, espugnato anche il campo della Vjs Velletri

Dopo la vittoria di mercoledì 12 marzo, nel turno infrasettimanale contro la capolista Tor Sapienza, il Fregene Maccarese vince anche in trasferta sul campo della VJS Velletri rimanendo saldamente al secondo posto in classifica.

La prima frazione di gioco termina sullo zero a zero. Nella ripresa la formazione di Mister Natalini va in gol al 18’st con Rizzitelli. Lo zero due finale viene messo a segno al 40’st dal bomber Dipilato. Domenica prossima il Fregene Maccarese osserverà il suo turno di riposo per poi riprendere a giocare il 30 marzo all’Aristide Paglialunga contro il Città di Lenola.

VJS VELLETRI – FREGENE MACCARESE 0-2

VJS VELLETRI: Nied, F. Ilardi (16’st Bala), Francescotti (15’st Moretti), Gallo, Costanzo, Seccafien (40’st Di Monaco), Marchi, Cafarotti (28’st Passaretta), Carlino, Mingarelli, Frasca (40’st Cellucci). A disp: La Rosa, Fe. Ilardi, Noce, Palmigiani

ALLENATORE: De Celis.

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Rizzitelli, Natalini, Davi (25’pt Colace, 8’st Gallinari), Guagliano, Territo, Di Vilio, Greco, Di Pilato (42’st Auriti), Scifoni, Davì (35’st Rossano). A disp.: Teti, Stendardo, Gonnelli, Sardone, Marchese. ALLENATORE: Natalini (squalificato, in panchina Alfano).

MARCATORI: Rizzitelli 18’st, Di Pilato 40’st.

ARBITRO: Longo di Frosinone ASSISTENTI: Cardellini di Roma 2 e Esposito di Roma 2

(foto: sito Vjs Velletri)