Campionato di Eccellenza: una super Aranova affonda la corazzata Valmontone

Le reti del 2 a 0 portano le firme del bomber Teti e del centrale Pucci

di Umberto Serenelli

Scacco matto alla regina, firmato mister Scarfini. Sul manto verde delle “Muracciole” l’Aranova mette ko la corazzata Valmontone al termine di una partita di elevato spessore tecnico-agonistico.

Un successo che premia la partita scacchi dei due allenatori e in particolare di quello seduto sulla panchina dei padroni di casa il quale ha mostrato di essere più astuto sotto il profilo tattico perché è riuscito a create spesso quel vantaggio numerico sul rettangolo che alla fine è stato determinate.

Il cambio di ruolo tra Milani e Necci in avanti ha permesso a Teti di trovare gli spazi giusti per creare panico tra le maglie della retroguardia avversaria, questo anche grazie alle incursioni di La Ruffa. L’astuto Scarfini è stato abile anche a gestire le sfuriate degli avversari, durante la ripresa, posizionando l’instancabile Massimiani davanti al pacchetto arretrato con il compito di fare da filtro. Diciamo che in campo si è vista una rigenerata Aranova con tanta voglia tornare a vincere e lo ha fatto con una “regina”, o presunta tale, del girone A del campionato di Eccellenza.

Avvio all’insegna dei rossoblù che studiano le mosse del blasonato avversario. Al 17’, l’undici caro al presidente Andrea Schiavi fa esplodere la tribuna con la marcatura di testa del bomber Teti (nella foto) che spedisce un ghiotto pallone in fondo al sacco. Il n. 9 dei locali potrebbe raddoppiare, al 23’, ma dopo aver agganciato un assist di Pucci conclude sul fondo.

Sotto di un gol ci si aspettava la reazione del Valmontone che invece incontra difficoltà a arginare la fluida manovra della sorprendete Aranova. Prima del riposo arriva la ciliegina sulla torta e porta la firma del duttile centrale Pucci (nella foto) che si spinge in attacco e di testa fa secco, per la seconda volta, l’incolpevole Giordani. Si va al riposo con un 2 a 0 per i padroni di casa che in apertura di ripresa si fanno minacciosi con Germoni che di testa spedisce di poco oltre la trasversale. Al 13’, il direttore di gara espelle il tecnico Scarfini. Al 19’, slalom di Milani che conclude di poco sul fondo. Ci prova, al 23’, Lo Duca dal limite ma con scarso successo.

Alla mezz’ora finalmente si vedono gli ospiti con un tiro di Fioretti che sfiora la base del palo della porta difesa da Zonfrilli. Con il passare dei minuti l’azione dell’Aranova si trasforma in un pressing. Al 35’, diagonale di Marino respinto con difficoltà. È Milani, al 40’, ad impegnare Giordani. Un minuto dopo Teti si vede respingere un tiro ravvicinato. Il match si chiude con i padroni di casa nell’area del Valmontone impegnato a non subire la terza marcatura.

ARANOVA – VALMONTONE 2-0

ARANOVA: Zonfrilli, Battaiotto (36’ pt Lo Duca), Germoni, Marino (45’ st Guerra), Pollace, Pucci, La Ruffa, Massimiani, Teti, Milani, Necci (33’ st Piciollo). A disp. Manetti, Cupperi, Nardella, Ferreri, Dell’Uomo, Alberti. All. Scarfini.

VALMONTONE: Giordani, Tataranno (10’ st Di Nezza), Sossai (30’ st Camarà), Molinari, Renelli, De Fato, Vasco (35’ st De Dominicis), Gallo, Bertoldi, Rossi, Oduamadi. A disp. Zlatan, Rosania, Cardinali, De Vecchis, Roberti. All. Pace

ARBITRO: Santilli di Rieti.

COLLABORATORI: Iaia e Mantuano di Latina.

RETI: 17’ ptTeti, 45’ pt Pucci.

ESPULSI: 13’ st Scarfini (mister), 42’ st Milani.