Campionati italiani di Calcio da Tavolo, il club Fiamme Azzurre Roma in testa al campionato

Dopo 11 giornate, Fiamme Azzurre Roma si conferma in testa alla classifica con 30 punti, frutto di 10 vittorie ed una sola sconfitta

di Dario Nottola

Il club Fiamme Azzurre Roma, in testa al campionato, si conferma la favorita per lo Scudetto dei Campionati italiani di Calcio da Tavolo. In Serie B, il Subbuteo Club Sombrero di San Miniato prova la fuga rispetto alle dirette concorrenti.

Con questi risultati si è concluso il girone di andata dei Campionati Italiani a squadre 2024/2025 di Calcio da Tavolo, disputato nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024 presso il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di Colleferro (Roma). Un appuntamento che ha visto protagonisti i migliori team italiani di Serie A, Serie B e Serie C, per un totale di oltre 400 persone presenti tra atleti, addetti ai lavori e accompagnatori, pronti a lottare per conquistare gli obiettivi stagionali e a confermare la crescita costante di questa disciplina, evoluzione del Subbuteo.

Il Palazzetto “Romboli”, teatro di intensi confronti, ha ospitato due giorni di sfide entusiasmanti, in cui ogni squadra ha messo in campo il meglio di sé, regalando agli appassionati uno spettacolo di tecnica, strategia e pura passione per il calcio da tavolo.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sul canale TikTok ufficiale della FISCT (https://www.tiktok.com/@fisctsubbuteo) raggiungendo un totale di 274.658 visualizzazioni. Le live resteranno a disposizione di tutti gli utenti sul gruppo Facebook “FISCT Live” e sul canale YouTube ufficiale YouFisctSubbuteo.

Grandi prestazioni e partite da ricordare hanno segnato questa prima fase del campionato, in un ambiente che ha combinato l’emozione sportiva con un forte senso di appartenenza alla comunità del calcio in miniatura italiano. A margine delle competizioni, c’è stato anche un momento speciale dedicato alla celebrazione del Team Italia, fresco vincitore della FISTF World Cup 2024, tenutasi a Tunbridge Wells (Inghilterra). La Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) ha omaggiato ogni componente della spedizione azzurra con un presente, in riconoscimento della straordinaria impresa che ha visto la Nazionale Italiana trionfare sul palcoscenico mondiale.

In Serie A, quindi, dopo 11 giornate, Fiamme Azzurre Roma si conferma in testa alla classifica con 30 punti, frutto di 10 vittorie ed una sola sconfitta. Al secondo posto si posiziona la F.lli Bari Reggio Emilia con 25 punti, seguita dai Napoli Fighters a 21 punti e Eagles Napoli con 20 punti. In fondo alla classifica, Stella Artois Milano rimane ultima con 1 solo punto, mentre Subbuteo Casale e Subbuteo Club Labronico lottano per risalire la classifica con 7 e 5 punti rispettivamente. Il girone di ritorno si svolgerà il 12 e 13 aprile 2025.