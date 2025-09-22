Caricamento...

Calcio, vittoria del Fregene 1948 nella prima giornata di campionato

Il gol del vantaggio siglato dopo sette minuti di gioco da Rizzitelli

 

Il Fregene 1948 vince nella prima giornata del campionato di Promozione (2025/2026) in casa del Monte San Biagio. Il gol del vantaggio è siglato dopo sette minuti di gioco da Rizzitelli.

 

I padroni di casa trovano il pareggio al 26′ con il calcio di rigore di Fanelli. La gara si decide nella seconda frazione di gioco. L’undici di Mister Natalini ritrova il vantaggio al 65′ con la rete di Dipilato mentre il gol dell’1-3 è messo a segno da Mattia Scifoni al 70′.

 

Nel recupero il Monte San Biagio accorcia le distanze al 94′ realizzando il definitivo 2-3. Domenica prossima il Fregene 1948 esordirà in casa sul terreno dell'”Aristide Paglialunga” contro l’Atletico Ardea.

 

MONTE SAN BIAGIO: De Masi, Paparelli, Magliozzi, Palluzzi, Migliaccio, Di Bello, Mollo, Reggio, Meta, Gionta, Fanelli. A disp:. De Bonis, Alfano, Carlo, Ferrone, Romagna, Rizzi, Reggio, Palazzo. All.: Del Prete.

 

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Rizzitelli, Bloise, Attardo, Stendardo, Cardiero, Zambrini, Dipilato, Scifoni, Sardone: A disp.: Cilli, Poliziani, Davì S., Greco, Gonnelli, Giontella, Di Vilio, Balleello, Di Florio. All.: Natalini

 

ARBITRO: Angelo Valerio Folcarelli di Frosinone. Assistenti: Erika Improta di Frosinone e Tiziano Notarangelo di Cassino.

 

MARCATORI: 7′ Rizzitelli (F), 26′ Fanelli (rig. M), 65′ Dipilato, 70′ Scifoni (F), 94′ Perrone (M).

 

 

 

 

