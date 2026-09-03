Raffica di arresti e denunce eseguiti dai Carabinieri ad Ostia

I militari sono intervenuti anche su spacciatori e controllato 125 auto

di Umberto Serenelli

Una serie di controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della compagnia di Ostia ha consentito l’arresto di 4 persone, la denuncia di 8 a piede libero e 3 per spaccio sul litorale romano. Nel corso dell’attività sono state inoltre indentificati 167 individui e controllati 125 autoveicoli da cui scaturite 32 multe per violazioni al Codice della strada.

Dei 4 arrestati, 3 sono in ottemperanza a provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria e si tratta di un 31enne colombiano, di un 19enne egiziano e un 34enne italiano. Tutti e tre sono stati associati alla Casa Circondariale di Roma “Regina Coeli”.

Il quarto è stato effettuato a Ostia, in via del Porto Turistico, all’interno di un esercizio commerciale e nei confronti di una 45enne romana, sorpresa ad asportato tre macchine da caffè dal titolare dell’attività.

Le denunce per spaccio sono invece scattate per tunisino che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato con di 5 grammi di hashish oltre a un coltello pieghevole intriso di sostanza stupefacente.

Nella lista è finito anche un 25enne italiano in possesso di circa 2 grammi di cocaina. In viale Vasco de Gama “pizzicato” un connazionale di 33 anni poi sottoposto alla perquisizione dell’abitazione dove sono spuntate 6 dosi di hashish oltre al materiale per confezionare la sostanza.

Nei posti di controllo fermati 125 mezzi e elevate 32 multe per violazioni stradali pari a circa 13mila euro. Per guida in stato di ebbrezza denunciate due romane: una 25enne che è stata sottoposta all’alcoltest da cui è scaturito il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

L’altra è invece una 29enne, fermata sul lungomare Amerigo Vespucci, che si è rifiutata di eseguire gli accertamenti all’etilometro per cui i militari, guidati dal maggiore Marco Dal Bello, hanno proceduto al ritiro del titolo adibito alla guida e al fermo dell’auto.