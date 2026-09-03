Palestre comunali, l’opposizione attacca: “Maccarese e Torrimpietra escluse dal bando, servono chiarimenti”

Antonelli, Bonanni, Meloni e Miccoli tornano sulle criticità già segnalate durante un sopralluogo: “Dopo un mese e mezzo i problemi risultano ancora irrisolti”

Il bando per l’utilizzo delle palestre comunali è stato pubblicato, ma sulle strutture di Maccarese e Torrimpietra restano ancora diversi interrogativi. A sollevarli sono i consiglieri comunali Erica Antonelli (PD), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche), Paola Meloni e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio), che contestano il mancato inserimento tra gli spazi disponibili nel pomeriggio della palestra della scuola media di piazza Baffi e di quella di piazza dei Tipografi.

“È stato pubblicato il bando per l’utilizzo delle palestre comunali, ma ancora una volta ci troviamo a dover segnalare problemi che avevamo evidenziato per tempo e che, a distanza di un mese e mezzo, risultano ancora irrisolti” lo dichiarano i Consiglieri comunali Erica Antonelli (PD), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche), Paola Meloni e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio).

“Durante il sopralluogo effettuato nelle scorse settimane avevamo segnalato con chiarezza – rimarcano – l’impossibilità di lasciare fuori dal bando la palestra della scuola media di piazza Baffi a Maccarese e quella di piazza dei Tipografi a Torrimpietra. Eppure, nel bando pubblicato, queste strutture non risultano disponibili per l’utilizzo pomeridiano.

“A questo punto una domanda è inevitabile – ribadiscono – se il Comune ritiene di non poter mettere a bando queste palestre per l’utilizzo nel pomeriggio, come possono essere utilizzate durante la mattina? E soprattutto: le scuole sono state informate? È stato spiegato loro come dovranno organizzarsi? Sono state date indicazioni precise sulla gestione e sull’utilizzo degli spazi?”.

“Perché – aggiungono – delle due l’una: o esiste un problema concreto che impedisce l’utilizzo delle palestre e allora va spiegato chiaramente alle famiglie, alle società sportive e agli istituti scolastici, oppure siamo di fronte all’ennesima procedura portata avanti senza aver prima risolto le questioni che avevamo puntualmente evidenziato”.

“Non è accettabile che a distanza di un mese e mezzo da un sopralluogo nel quale avevamo segnalato queste criticità ci si ritrovi ancora nella stessa situazione. Su strutture scolastiche e spazi destinati allo sport non si può procedere alla carlona. Chiediamo quindi all’amministrazione di chiarire immediatamente cosa stia accadendo nelle palestre di Maccarese e Torrimpietra, quali siano i problemi che ne hanno impedito l’inserimento nel bando e, soprattutto, come intenda garantire il regolare utilizzo delle strutture durante l’anno scolastico e nelle ore mattutine. Le scuole, le famiglie e le associazioni sportive meritano risposte, non l’ennesima situazione lasciata a metà” concludono Erica Antonelli, Barbara Bonanni, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli