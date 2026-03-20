Calcio, si giocherà il 25 marzo il secondo tempo della partita Teramo-Ostiamare

Era stata interrotta nell’intervallo a causa dell’infortunio all’arbitro

di Umberto Serenelli

Verrà recuperato mercoledì 25 marzo il secondo tempo della partita Teramo-Ostiamare sospesa domenica passata con i lidensi in vantaggio 1 a 0.

Lo ha annunciato la Lega Nazionale Dilettanti dopo che lo scontro al vertice tra abruzzesi e laziali era stato interrotto, nel corso del riposo quindi al termine del primo tempo, per un infortunio muscolare che ha impedito all’arbitro Decimo di Napoli di tornare sul tappetto verde per proseguire la direzione del match.

In attesa che le due formazioni scendano di nuovo allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, le attenzioni dei gabbiani sono rivolte al confronto interno di domenica prossima contro la sorprendente l’Unipomezia 1938 che è in serie positiva da cinque giornate e medita uno sgambetto per frenare la marcia dell’undici bianco-viola.

Sulla carta il derby laziale si presenta abbastanza difficile visto che l’undici di Pomezia è reduce da prestazioni che hanno messo in riga l’Atletico Ascoli, l’Ancona e battuto addirittura la blasonata L’Aquila. È dunque chiaro che all’Anco Marzio i rossoblù cercheranno di allungare la striscia positiva contro il collettivo tirrenico obbligato a vincere.

L’obiettivo dei lidensi è di mantenere intatte le distanze dalla capolista Ancona e le chance di poterla precedere sul filo di lana nel salto di categoria. È questo il sogno inseguito dal team del “patron” Daniele De Rossi e dalla galvanizzata tifoseria bianco-viola.

L’11ma giornata del girone di ritorno si presenta molto più insidiosa per il Teramo che dovrà disputare il derby in casa della deludente L’Aquila. Uno scontro dalla difficile chiave di lettura che impone ai “diavoli” di espugnare il “Gran Sasso” per arrivare concentrati al recupero con l’Ostiamare che sulla carta parte favorita.