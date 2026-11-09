Calcio serie D – Battuta d’arresto casalinga dell’Aranova contro il Venafro

La sconfitta è maturata a seguito di una sfortunata autorete di Massimo

di Umberto Serenelli

Battuta d’arresto interna dell’Aranova che cede al Venafro (1-0) al termine di un confronto in cui pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Una partita da dimenticare per i padroni di casa che alla fine lamentano una sconfitta provocata da una sfortunata deviazione di Massimo.

Da dimenticare anche gli incidenti a due giocatori che per fortuna si sono risolti in modo positivo. Il primo ha visto protagonista il difensore dei molisani Tizzani, costretto a lasciare il terreno di gioco in barella dopo un colpo alla testa: il capitano si è poi ripreso grazie alle cure dei medici dell’ambulanza presente alle Muracciole. Nella circostanza il gioco è ripreso dopo cinque minuti.

Il secondo, invece, ha visto il portiere rossoblù Ludovico Attinelli, dopo una mischia in area e a seguito di un’uscita a valanga, lamentare un forte dolore al torace e i sanitari presenti hanno consigliato il ricovero all’Aurelia Hospital per accertamenti del caso: in serata è stato dimesso.

Diretto dal pessimo arbitro Dallarà di Rovigo, che ha chiaramente mostrato di non essere all’altezza dell’impegno a causa della sua evidente inesperienza, il match vede l’Aranova scendere in campo con una formazione rimaneggiata in quanto il mister Scarfini si è dovuto privare degli infortunati: El Bakhtaoui, Sorrentino, Carboni e Anello.

I rossoblù perdono subito Calvigioni per infortunio e poi non brillano sotto il profilo del gioco che apparso troppo macchinoso e poco incisivo per insidiare il Venafro. I locali si sono fatti mainaccisi solo durante lo svolgimento degli utili minuti della seconda frazione quanto hanno messo a segno la rete del pareggio con Forti (nella foto), annullata però per posizione irregolare del rossoblù. Al 41’, Staffa pesca in area Gningue che manca clamorosamente il bersaglio. Al 49’, spiovente di Calderoni per la testa del solitario Darini che invece di indirizzare nello specchio della porta mette incredibilmente la sfera al centro, favorendo il recupero in extremis della difesa dei bianconeri. Un minuto dopo ci prova Calderoni dal limite ma non trova lo specchio della porta.

“È subito saltato il piano gara a causa dell’autorete e dell’infortunio a Calvigioni a cui dobbiamo unire la defezioni di altre quattro pedine importanti per il nostro scacchiere – precisa l’allenatore Daniele Scarfini – Come se questo non bastasse siamo stati costretti a privarci anche del portiere Attinelli e ciò ha cambiato i nostri programmi. Abbiamo dominato a tratti la gara e nella fase finale meritavamo il pari. Ora dobbiamo invertire immediatamente la rotta”.

ARANOVA-VENAFRO 0-1

ARANOVA: Attinelli (27’ pt Zonfrilli), Prati, Darini, Massimo (35’ st Calderoni), Pucci, Cabella, Calvigioni (6’ pt Gningue), Fumasoni (27′ st Forti), Germoni, De Angelis (26′ st Staffa), Lazzeri. In panchina: Guida, Mastroiacovo, Zeoli, Baldi. All. Scarfini.

VENAFRO: Areste Canada, Tizzani (20’ pt Zaino), Napolitano, Gironda, Munguia (43’ st Rodrigues), Prieto, Selvaggio (37’ st Ricamato), Moreno Garcia, Parisi (33’ st Nardelli), Fruscella. In panchina: Conte, Zanni, Tiberi, Monaco. All. Ionta.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Assistenti: De Rosa e Infante di Torre Annunziata.

Rete: 5′ pt Massimo (autorete).

Note: spettatori 300 circa, ammoniti Darini, De Angelis, Napoletano, Munguia, Selvaggio, Zaino, Lazzeri, Gningue. Angoli 9 a 2 per l’Aranova.