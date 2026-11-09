Aeroporto, il dibattito che delude: “I cittadini chiedono ascolto, non risposte preconfezionate”

Una lettrice critica la gestione degli incontri pubblici di AdR e l’atteggiamento dell’amministrazione nei confronti di chi solleva dubbi sull’impatto ambientale e sanitario dello scalo

Gentile redazione, scrivo per esprimere il mio rammarico nei confronti del dibattito pubblico di AdR. Non soltanto è stato frustrante vedere che il Sindaco, dopo i primi 5 minuti al primo incontro dei tre del dibattito è stato sempre assente, così come mai pervenuto il Presidente del Consiglio comunale, ma anche vedere che l’assessore all’Ambiente ha espresso come soluzione a tutti i mali i doppi vetri alle finestre, considerato poi che non ci sono mai stati per anni e anni e non lo sono ancora e chissà se lo saranno mai disponibili i fondi per metterle (sperando che siano concessi in anticipo al cittadino e non a detrazione o rimborso altrimenti sarebbe strumento utilizzabile solo da chi ha disponibilità economiche).

Gli incontri sono stati lunghi in quanto AdR e i suoi “esperti” monopolizzavano le sessioni, continuando poi a replicare le stesse cose alla fine di ogni intervento dei cittadini. Con mia grande tristezza ho poi notato che gli unici interventi favorevoli non portavano dati né fatti tangibili, ma semplici ringraziamenti per il lavoro precario e stagionale finora offerto sempre e solamente dai pochi noti imprenditori locali.

In un post dell’assessore in questione, ovviamente in cui i commenti non erano ammessi si dice quanto segue “Abbiamo visto rispondere alle diverse domande, con estrema educazione e rispetto per gli interlocutori, cosa che purtroppo e mi rammarico nel dirlo, non ho visto da parte della quasi totalità di chi poneva domande”. La mia domanda da elettrice pentita è come sia possibile per chi amministra avere un disprezzo tale della democrazia e delle opinioni dei suoi cittadini, contrariamente a quanto lui riferisce, educatamente espresse e anche quelle di un luminare dell’insegnamento sulla logistica e trasportistica, il professor Francesco Filippi, anch’egli intervenuto e tacciato di maleducazione (sempre nel post dell’assessore con censura sui commenti) solo per aver chiesto come mai il piano non fosse stato redatto da ingegneri non competenti nel campo trasportistico.

Un assessore che disprezza la maggior parte dei cittadini intervenuti per preoccupazione sull’Ambiente e sulla Salute è un assessore democratico? Io ho già la risposta di cui avrò bisogno tra due anni alle urne e non sarà sicuramente la risposta che avevo 3 anni fa.

Lettera inviata da: Laura Maria Liberati

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