Il Museo del Saxofono di Fiumicino protagonista sulla tv polacca

Servizio su TVP2 per l’anniversario della nascita di Adolphe Sax. Dal 20 al 22 novembre l’International Saxophone Meeting

di Dario Nottola

Il Museo del Saxofono di Fiumicino è arrivato in Polonia. In occasione del 6 novembre, anniversario della nascita di Adolphe Sax, il Museo è stato protagonista di un servizio televisivo su TVP2 HD, la televisione pubblica polacca, all’interno di Pytanie na Śniadanie, uno dei programmi mattutini più seguiti del Paese.

Un’importante occasione per portare anche oltre i confini italiani la storia, le curiosità e lo straordinario patrimonio culturale del saxofono, raccontando al pubblico internazionale un’eccellenza museale nata a Maccarese, nel territorio di Fiumicino. “Perché la musica non conosce confini e la storia del saxofono merita di essere raccontata al mondo”, sottolinea il Museo.

Antoine Adolphe Sax, l’uomo che ha dato vita a uno degli strumenti più affascinanti, misteriosi e riconoscibili della storia della musica, è stato un inventore visionario, un genio inquieto, un uomo capace di immaginare ciò che ancora non esisteva. Dal suo ingegno nacque un tubo di metallo apparentemente semplice, ma destinato a rivoluzionare il panorama musicale: il saxofono. Un’invenzione che racchiude qualcosa di straordinario: la potenza degli ottoni, la voce degli strumenti ad ancia, una personalità sonora inconfondibile e una capacità espressiva praticamente inesauribile.

Da oltre 180 anni il saxofono attraversa epoche, culture e generi musicali. Sa essere elegante e irriverente, struggente e travolgente, intimo e monumentale. È uno strumento che sembra avere un’anima, capace di raccontare emozioni che spesso le parole non riescono a esprimere.

E il suo compleanno non sarà soltanto una ricorrenza da ricordare: il Museo lo festeggerà con la quarta edizione dell’International Saxophone Meeting – Città di Fiumicino, in programma dal 20 al 22 novembre 2026. Tre giornate di musica, incontri, artisti internazionali e nuovi orizzonti sonori, per rendere omaggio alla straordinaria eredità di un uomo che ha cambiato per sempre la storia della musica.