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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 9 Novembre 2026

Maccarese riparte dal verde: 20 nuovi pini dopo gli abbattimenti

Avviata in via Reggiani la ripiantumazione promossa dalla Maccarese Spa. In programma nuovi interventi lungo viale Castel San Giorgio

 

di Dario Nottola

 

 

Dopo gli abbattimenti resi necessari per “garantire la sicurezza pubblica”, la Maccarese Spa ha avviato un importante intervento di ripiantumazione per “restituire valore e bellezza al territorio”.

 

I lavori sono iniziati in via Reggiani e proseguiranno lungo viale Castel San Giorgio, a Maccarese, con la messa a dimora di circa 20 nuovi alberi di grandi dimensioni, tutti Pini di Aleppo, una specie resistente all’attacco della cocciniglia, il parassita killer che, da alcuni anni, sta infestando il patrimonio verde anche sul litorale romano.

 

“Questo è solo il primo passo: seguiranno nuove piantumazioni lungo i viali, con un duplice obiettivo: contribuire al riequilibrio del patrimonio arboreo e preservare l’identità paesaggistica di Maccarese”, sottolinea l’azienda agricola dalla sua pagina social.

(foto Maccarese Spa)

 

 

 

 

 

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Maccarese Maccarese Spa
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