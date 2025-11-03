Caricamento...

lunedì, 3 Novembre 2025

Calcio, scatto del Borgo Palidoro che vola in prima posizione

Gli amaranto vincono il derby con una doppietta di Moretti

 

di Umberto Serenelli

 

Il Borgo Palidoro (nella foto) balza al comando del girone A del campionato di Promozione. Vincendo il derby contro l’Academy Ladispoli, l’undici del mister Stirpe scavalca l’Atletico Cimina Falisca, sconfitta nella trasferta con il Campagnano, e ora è leader del raggruppamento grazie anche alla doppietta messa a segno da Moretti.

 

Avvio all’insegna dei ragazzi cari al presidente Alessandro Schiavi che passano in vantaggio allo scoccare del 12’. L’1 a 0 galvanizza il Palidoro che sale in cattedra ponendo l’assedio alla retroguardia rossoblù.

 

Il dominio territoriale raccoglie i frutti al 43’ con Moretti che si concede il bis. La ripresa si apre con la marcatura di Rodio che accorcia le distanze. Con il trascorre dei minuti sale la pressione dei padroni di casa che alla fine ringraziano il portiere Sorcini per un paio di provvidenziali prodezze. Anche se il ds Mirko Commentucci continua a ribadire che la squadra deve restare con i piedi in terra e non fare quindi voli pindarici, di contro i tifosi sognano.

 

ACADEMY LADISPOLI-BORGO PALIDORO 1-2

 

LADISPOLI: Manetti, Gafuri, Giranelli, Barros (1’ st Modesti), Urbani, Cruciani, Facecchia (20’ st Romagnoli), Guerra, Rodio, Fortuna (20’ st La Rosa), Tasselli (40’ st Cecchinelli). All. Mastrodonato.

 

BORGO PALIDORO: Sorcini, Apostoli, Zappala, Sabbatini, Finucci (20’ st Giannotti), Romano, Gabrielli (43’ st Tiozzo), Savarino, Moretti, Franchi (38’ st Ciscianna), Colapietro (18’ st Bellini). All. Stirpe.

 

Arbitro: Agostino di Latina.
Reti: 12’ e 43’ pt Moretti, 5’ st Rodio

 

 

 

