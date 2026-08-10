Calcio, primi positivi test dell’Aranova nel ritiro di Cascia

Il mister Scarfini soddisfatto per l’inserimento dei rossoblù nel girone laziale-sardo-campano

di Umberto Serenelli

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi di Serie D e l’Aranova è finita in quello in cui sono inseriti i complessi laziali, sardi e campani, cioè nel G, a cui è aggiunta la molisana Venafro. “Un raggruppamento che prevede molti interessanti scontri – afferma il ds Stefano Tartaglione -. Comunque, lo ritengo un girone tosto. Per questo ci dobbiamo far trovare subito pronti ed essendo una neopromossa far leva sull’umiltà. Nel match con il Flaminia la squadra mi ha sorpreso e questo conferma che siamo partiti con il piede giusto per fare bene”.

L’Aranova darà vita a sette derby laziali contro Albalonga, Anzio, Lodigiani, Certosa Campagnano, Anagni, Trastevere e Unipomezia. Quattro, invece, le squadre campane: Afragolese, Gelbison, Paganese e Sarnese, mentre sono cinque le formazioni sarde: Budoni, Sarrabus Ogliastra, Monastir, Ossese e Sassari Latte Dolce.

Nel ritiro di Cascia la comitiva rossoblù ha sostenuto il test amichevole contro il Flaminia, dal quale il mister Daniele Scarfini ha tratto utili indicazioni di un gruppo completamente rinnovato. “Alla luce del fatto che il Flaminia aveva già disputato diverse amichevoli – precisa l’allenatore Scarfini – posso dire di aver visto abbastanza bene la prestazione messa in mostra dall’Aranova. Abbiamo raggiunto un’ottima condizione fisica e, sotto il profilo del gioco espresso, un buon calcio: onestamente non mi aspettavo una prova così brillante, dove abbiamo espresso un buon calcio. I ragazzi si stanno impegnando a livello fisico e questo ci fa sperare per il futuro. Non nascondo che ci aspettavamo di militare nel girone G, che è un raggruppamento alla nostra portata. Non dobbiamo inoltre dimenticare che siamo una matricola”.

Il team di via Galtelli oggi disputerà un’altra amichevole in famiglia contro Terni Football Club. In settimana è stato programmato il rientro con la ripresa degli allenamenti allo stadio de “Le Muracciola”, dove è stata annunciata una partitella prima di Ferragosto.

L’Aranova ha inoltre ufficializzato il nome dei tecnici ai quali sono state affidate le formazioni giovanili. La guida dell’Under 19 nazionale è stata affidata ad Alessandro Bianchini e quella dell’Under 17 regionale a Mario Costantini. Il mister Riccardo Zenobi siederà sulla panchina dell’Under 16 Elite e il trainer Carmine Terzigni sarà il responsabile dell’Under 15 Elite. Confermato l’allenatore Mirko Pezzo al timone dell’Under 14 regionale.