Calcio, poker della capolista Fregene 1948 che batte il Monte San Biagio

L’imbattuta squadra tirrenica continua ad inanellare record nel campionato di Promozione

di Umberto Serenelli

Il rullo compresso Fregene 1948 asfalta anche il Monte San Biagio con un pesante 4 a 1. La capolista tirrenica consolida il primato in vetta al girone C del campionato di Promozione grazie ai 6 punti di vantaggio con cui precede in classifica l’Atletico Ardea.

L’inarrestabile marcia dei ragazzi di mister Natalini è fatta da numeri pesanti visto che è l’unica compagine, dei quattro gironi laziali, imbattuta e vanta l’attacco più prolifico con i suoi 34 centri e la difesa meno perforata ad una cifra.

Questi risultati fanno sognare i tifosi biancorossi e lo stesso Direttore generale Dario Barnabei che, in cuor suo, auspica di vedere il glorioso club del litorale tornare nell’élite del calcio dilettanti e cioè nel tanto abito campionato di Eccellenza.

Il triplice fischio vede i padroni da casa sfiorare il vantaggio grazie al colpo di testa di Cardiero a cui si oppone De Masi. Al 20’, l’attaccante Marciano gela gli accorsi sulle gradinate dello stadio di via Marotta portando in vantaggio gli ospiti. Scatto rabbioso di Stendardo e compagni che riequilibrano le sorti con un penalty trasformato da Scifoni il quale spiazza il numero uno avversario.

I padroni di casa continuano nella loro azione offensiva senza però creare pericoli alla porta del San Biagio. Al 43’, il “Paglialunga” esplode per il vantaggio messa a segno da Sardone con un perfetto tiro a girare che sorprende l’estremo difensore vanamente proteso in tuffo. Prima del riposo, un diagonale di Mallozzi chiama Pacelli a una difficile respinta.

I secondi 45’ di aprono gli ospiti proiettanti in avanti. Il dominio territoriale del San Biagio viene però spezzato da uno slalom lungo la fascia sinistra dello sgusciante attaccante Davi A. che mette poi la firma alla terza marcatura anche se con la complicità di un difensore ospite. La squadra del basso Lazio reagisce e, alla mezz’ora, l’attivo Marciano manca di poco il bersaglio. Si ripete, tre minuti dopo, ma non riesce a fare centro da posizione invidiabile. Al 39’, Paparelli scavalca Pacelli in uscita ma rimedia in extremis l’attento Guagliano.

A pochi minuti dall’extra-time, il Fregene cala il poker con Vissani che gonfia il sacco alle spalle dell’incolpevole De Masi. Al 49’, è bravo Pacelli ad opporsi a una conclusione di Reggio.

“Abbiamo vinto contro una squadra molto spigolosa – commenta l’allenatore Natalini, al termine della partita – Ora dobbiamo pensare allo scontro diretto di Ardea che prepareremo in settimana con il chiaro obiettivo di confermare l’attuale primato”.

FREGENE 1948-MONTE SAN BIAGIO 4-1

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Rizzitelli, Tollardo (29’ st Davi S.), Guagliano, Stendardo (44’ st Gallinari), Cardiero, Zambrini, Scifoni (40’ st Bloise), Davi A. (29’ st Di Pilato), Sardone (35’ st Di Vilio). A disp. Cilli, Greco, Balleello, Di Florio, All. Alfano

MONTE SAN BIAGIO: De Masi, Alfano (12’ st Carlot), Paparelli, Trani (12’ st Romagna), Migliaccio, Di Bello, Reggio, Faiola (44’ st Magliozzi), Marciano, Mallozzi, Palazzo. A disp. Di Manno, Rizzi, Fanelli, Parisella, Mollo. All. Del Prete.

Arbitro: Massiro di Ciampino

Assistenti: Martucci di Ostia e Gioa di Roma2

Reti: 20’ pt Marciano, 23’ Scifoni (rig.), 25’ st Davi A., 43’ Vissani