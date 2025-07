Calcio mercato, l’Ostiamare mette a segno i primi quattro colpi sul mercato

Lunedì al via la preparazione all’Anco Marzio e poi il ritiro a Cascia

di Umberto Serenelli

Calcio mercato scoppiettante per l’Ostiamare che ufficializza l’acquisto di quattro giocatori. Dopo l’allenatore David D’Antoni e il tesseramento dell’estremo difensore dell’Empoli, Filippo Lapo Vertua, la società dell’ex bandiera della Roma, Daniele De Rossi, alza il tiro sul calcio mercato.

È passato in casacca biancoviola il senegalese Chris El Hadj Katim Gueye, classe ’94, prelevato nelle fila della Sancataldese. Una punta di peso e non solo per la sua altezza, che supera i 2 metri, ma per aver disputato oltre un centinaio di partite con squadre di quarta serie. Definito l’ingaggio del 27enne Danilo Greco, inseguito da tempo dal ds Adriano D’Astolfo (vedi foto), che l’anno passato ha fatto parte dell’undici del Seravezza dopo le esperienze con Orvietana e Budoni. C’è anche il baby Armando Pellino, punta del 2007, il terzo ingaggio dei gabbiani che si è fatto apprezzare in prima linea con i colori della Paganese e dell’Ischia. Il poker di acquisti si chiude con il giovane portiere dell’Urbetevere, Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008.

Ancora in corso le trattive con cui dare un volto concreto al nuovo scacchiere tirrenico. Nel lungo elenco di acquisti ci sono il giovane difensore Pietro Giordani, classe 2002, proveniente dal Guidonia Montecelio e il portiere Francesco Midio del Civitavecchia. La società continua a inseguire il 34enne centrocampista Marco Spinosa, protagonista della promozione del Guidonia Montecelio.

Sembra scontato anche il ritorno all’Anco Marzio del “regista” Davide Buono. I lidensi sono molto vicini all’attaccante Samuele Vianni, di Virtus Entella, Trento e Piacenza. Riflettori puntati anche sul veterano Danilo Piroli del Guidonia, con alle spalle trascorsi in quel di Prato, Benevento e Nocerina. Sul taccuino del direttore sportivo c’è la mezza punta Valerio Baldassi della Sambenedettese da cui non è escluso che possa arrivare anche il difensore Marco Orfani.

“Continuiamo a lavorare per portare a Ostia giocatori importanti – dice D’Astolfo – con i quali costruire un complesso in grado di disputare una brillante stagione”.

L’Ostiamare ha annunciato la partnership triennale con Froneri Italy che vedrà Maxibon nel ruolo di Gold partner ufficiale del team biancoviola. È contro alla rovescia per la preparazione che prevista il 21 luglio sul rettangolo verde dell’impianto di via Amenduni. I primi di agosto partenza per il ritiro di Cascia.