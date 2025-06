Calcio, l’Under 19 dell’Ostiamare a un passo dallo scudetto dopo aver eliminato la Roma City

L’undici di mister Cuomo sfida sabato il Fiorenzuola per l’assegnazione del titolo italiano

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare punta allo scudetto nella Finale nazionale dilettanti Under 19 che vedrà i lidensi affrontare il Fiorenzuola. Dopo aver eliminato la compagine del Roma City, i lidensi sono il pole-position e le ambizioni di portare il titolo tricolore sulla riva del tirreno sono riposte nel match di Sesto Fiorentino, sabato prossimo, alle ore 16 contro il Fiorenzuola che a sua volta ha battuto la Folgore Caratese 5 a 2 nella partita di ritorno.

I giovani gabbiani hanno la grossa opportunità di scrivere la storia calcistica di Ostia “pallonara” visto che si presentano per la prima volta ad un appuntamento così prestigioso il quale coincide con il “patron” Daniele De Rossi alla guida del sodalizio bianco-viola.

“La trascorsa stagione il settore giovanile ha registrato tanti eccellenti risultati – precisa con un pizzico di orgoglio il ds Adriano D’Astolfo Con l’Under 14, 16 e 17 abbiamo disputato le finali regionali e la ciliegina è l’Under 19 con cui oggi inseguiamo lo scudetto. Alle spalle di questi traguardi c’è un’elevata mole di lavoro del team guidato dal responsabile Massimo Bonnani e dallo scouting Gaetano Istinto. La bravura dei nostri baby non è passata inosservata ad alcune società che hanno segnato sul loro taccuino alcuni nomi dei nostri ‘gioielli’. Con un pizzico di soddisfazione vorrei sottolineo la cessione dell’attaccante Valerio Aureli, classe 2008, al Bologna, tanto per fare qualche nome”.

Il cammino della Juniores di mister Sandro Cuomo è stato impeccabile anche se non sono mancati momenti difficili in cui si è dovuta privare di elementi temporaneamente aggregati al seguito della serie D, che non stava navigando in buone acquee. “In questa circostanza dobbiamo dire che i “promossi” sono maturati grazie all’esperienza in quarta serie vissuta da Morano, Menichelli, Marrali, Corradi, Calabrese e dei due 2008 Felici e Carpito.” conclude D’Astolfo. “Oggi disponiamo di un gruppo importante guidato da un esperto allenatore. Siamo a pochi giorni da un appuntamento prestigioso per il nostro club e quindi dobbiamo mantenere la stessa concentrazione con cui siamo arrivati così in alto. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a coronare un sogno che i ragazzi e la città meritano per l’impegno e la lucidità mostrata durante tutta la stagione”.

Le attenzioni sono quindi puntate sui bomber Morano (nella foto mentre esulta dopo un gol) e Menichelli le cui marcature sono state decisive per consentire ai gabbiani di volare in finale. «Sono veramente orgoglioso di questo gruppo – commenta soddisfatto l’allenatore Sandro Cuomo, ex giocatore dell’Ostiamare ai tempi della promozione in serie C – che ha saputo reagire nei momenti difficili e si è poi battuto con grinta contro il City, dove ha mostrato molta intelligenza perché hanno saputo respingere le provocazioni degli avversari: questo è sinonimo di maturità. La nostra forza è stata senza ombra di dubbio la panchina e alla vigilia della finale credo nella voglia di prevalere di questi stupendi ragazzi. Personalmente ritengo di aver vinto il mio campionato ma visto che siamo arrivati all’ultima battuta perché non mettere le mani sullo scudetto?”.