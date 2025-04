Calcio, l’Under 14 del Fiumicino SC26 si aggiudica la vittoria nel campionato regionale

Calicchio e Di Genesio Pagliuca: “I ragazzi sono stati autori di un cammino ineguagliabile”

di Fernanda De Nitto

“Complimenti alla squadra di calcio Under 14 del Fiumicino SC26 che si è aggiudicata la vittoria nel campionato regionale, girone A 2024/2025, e la promozione matematica nella categoria Elite con tre giornate di anticipo” lo affermano i consiglieri comunali Paolo Calicchio ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

“I ragazzi allenati dal mister Gianluca Stampone – aggiungono – sono stati autori di un cammino ineguagliabile per tutto il campionato, culminato con il successo per due a zero nel recupero della 23° giornata contro la squadra del DLF – Civitavecchia”.

“Congratulazioni – proseguono – al patron Simone Munaretto per la conquista del suo 11° titolo per i rossoblu, ad Alessandro Perocchi, a tutta la dirigenza, lo staff tecnico, i preparatori atletici e soprattutto ai giovanissimi campioni di Fiumicino che hanno saputo con la loro bravura e determinazione conquistare questo ambito titolo regionale. Un plauso anche ai ragazzi dell’Under 18 autori di un poker spettacolare fuori casa contro la squadra del Celleno“.

“Grazie al Fiumicino SC26 per il suo costante impegno nella valorizzazione dello sport quale risorsa aggregativa, sociale e formativa per tantissimi giovani del territorio” concludono i consiglieri Calicchio e Di Genesio Pagliuca