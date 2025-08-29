Calcio, l’Ostiamare scopre le carte e nette nel mirino i play-off

Esordio in Coppa Italia domenica all’Anco Marzio contro il Follonica Gavorrano

di Umberto Serenelli

Alla vigilia del match di Coppa Italia l’Ostiamare si presenta con ambiziosi obiettivi. Il team del patron Daniele De Rossi mette nel mirino il rilancio del club tirrenico e punta sui play-off.

In casa bianco-viola sono chiare le idee di quelli che sono gli impegni futuri, illustrati dal direttore sportivo Adriano D’Astolfo che ribadisce un concetto: la compagine lidense “non si pone limiti” per quanto riguarda i prossimi obiettivi stagionali. Ad Ostia c’è dunque molta attesa per vedere all’opera i gabbiani in Coppa Italia di serie D, partita prevista domenica (ore 16) allo stadio Anco Marzio.

I tifosi attendono, infatti, con palpitazione il confronto con il Follonica Gavorrano, squadra toscana si presenterà sulla riva del Tirreno per strappare il passaggio del truno.

“Un test molto importante per i ragazzi – precisa mister David D’Antoni – Sarà partita vera perché siamo interessati a proseguire la nostra marcia in Coppa che ci servirà anche a mettere minutaggio sulle gambe dei giocatori. Dobbiamo, comunque, entrare in campo concentrati perché il Follonica è un ottimo complesso”.

L’allenatore appare soddisfatto del lavoro svolto dalla comitiva tirrenica ed è sereno in quanto la preparazione appena ultimata è servita a trarre utili indicazioni sulla condizione del gruppo che ancora deve migliorare.

“Le mie sensazioni comunque sono positive – aggiunge – perché i giocatori hanno lavorato molto e in un ambiente sereno dove si è avvertita la costante presenza della società. Il progetto di crescita è ambizioso per l’Ostiamare che vanta un passato ricco di storia calcistica. La chiave della stagione sta nel partire con il piede giusto e abbiamo creato tutti i presupposti per farlo con un buon mix di elementi esperti che conoscono bene la categoria ai quali verranno affiancati giovani in grado di esplodere”.

C’è molta attesa nel vedere esordire i gabbiani che sono chiamati ad alzare l’asticella collegata alle aspirazioni dello staff di De Rossi.

“Sulla carta il girone F mi sembra equilibrato con squadre di piazze che ambiscono al primato – conclude D’Antoni – È importante far divertire e quindi richiamare sugli spalti i tifosi, il calore dei quali sarà per noi fondamentale”.

L’impianto di via Amenduni è in questo momento un cantiere a cielo aperto dove sono in corso i lavori per il nuovo look.

“Stiamo ricostruendo la nostra casa – precisa D’Astolfo – per realizzare uno stadio che sarà tra i più belli di Roma. Siamo dunque all’anno zero con una nuova società il cui staff sta lavorando sodo. Questa Ostiamare è stata completamente rinnovata e quindi deve ora raggiunge intesa e equilibrio. Nell’ambiente regna la fiducia e non ci poniamo limiti per quanto riguarda il campionato che bussa alle porte”.