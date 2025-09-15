Calcio, l’Ostiamare prevale sulla Maceratese e balza al comando del girone

Il baby Menichelli e l’esperto Spinosa mettono a segno le reti del successo

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare prevale sulla Maceratese (2-1) e passa al comando solitario del girone F di serie D. Sorprendente avvio di stagione dei lidensi che piegano i tenaci marchigiani sul rettangolo verde dell’Anco Marzio.

“Una partita molto tosta e la qualità dei nostri giocatori ha fatto la differenza – sottolinea il mister David D’Antoni –. La Maceratese ha comunque disputato una grossissima partita e per tale motivo gli faccio i complimenti perché poche volte in serie D ho visto squadre esprimersi a questi livelli. È stato un match difficile e i punti conquistati sono importanti contro un collettivo in grado di mettere in difficoltà chiunque. Siamo felici dell’attuale percorso e ora dobbiamo lavorare per fare meglio. Questa Ostiamare ha chiaramente mostrato di avere carattere”.

Avvio all’insegna dei gabbiani che imprimono subito un’accelerazione alle loro azioni offensive passando subito con una rete di Vianni, annullata però dal direttore di gara su segnalazione del collega di linea. All’iniziale fiammata dei Piroli e compagni, replica Osorio con un diagonale che sorvola la trasversale. Al quarto d’ora, slalom di Spinosa e centro per Vianni che viene anticipato con scelta di tempo da Gagliardini. Al 18’, ci prova di testa Piroli ma è bravo l’estremo difensore avversario. Al 20’, i locali perdono per infortunio Rasi e il trainer è costretto a ridisegnare l’assetto in campo schierando Lazzeri sulla fascia destra. Al 25’, primo pericolo per la porta dei padroni di casa con un tiro a girare di Marras che sfiora la base del palo. Al 33’, cross di Neglia raccolto dalla parte opposta da Lucero il cui colpo di testa attraversa indisturbato tutto lo specchio della porta. Si va al riposo sul risultato di parità ma con molte emozioni da entrambe le parti. I secondi 45’ si aprono con un tiro di Spinosa che sfiora la base di un legno. Replica Perini con una conclusione fuori bersaglio. Al 14’, grosso pericolo per i gabbiani: tiro di Neglia che viene respinto da Giordani a pochi passi dalla linea di porta. Lo scampato pericolo mette le ali all’Ostiamare che sblocca il risultato con un “chicca” di Menichelli che con un pallonetto scavalca il bravo Gagliardini in uscita. Paghi del vantaggio, i tirrenici allentano le redini e i grintosi marchigiani approfittano per riequilibrare le sorti con lo sgusciante Osorio.

Il gol-partita non tarda a arrivare e lo sigla con una mezza rovesciata di Spinosa. Scatto di rabbia della Maceratese che si proietta subito nell’area bianco-viola nel vano tentativo di riacciuffare il pari, ma la difesa fa viola buona guardia.

“Una squadra abbastanza quadrata quella marchigiana su cui abbiamo lavorato durante la settimana grazie alle indicazioni del mister – dice Marco Spinosa – Fare gol è sempre una grande gioia e farlo con questa maglia è un piacere. Spero che ne possano arrivare altri perché questi gol portano punti e sono felice. In questo momento le vittorie servono al gruppo per far crescere l’autostima. Il campionato è duro e dobbiamo quindi continuare a lavorare”.

OSTIAMARE-MACERATESE 2-1

OSTIAMARE: Vertua, Piroli, Buono, Vianni (11’ st Greco), Marrali (11’ st Menichelli), Badje (24’ st Gueye), Rasi (20’ pt Lazzeri), Spinosa, Vagnoni (38’ st Pontillo), Tesauro. A disp. Midio, Cinque, Felici, Carpita. All. D’Antoni.

MACERATESE 1922: Gagliardini (38’ st Cusin), Ciattaglia, Lucero (25’ st Mastrippolito), Morganti, Perini, Ruani (11’ st Sabattini), Ambrogi (38’ st Marsili), Osorio, Neglia, De Angelis (25’ st Vanzan), Marras. A disp. Marchegiani. Borgiani, Cirulli, Papa. All. Possanzini.

Arbitro: De Angeli di Nocera Inferiore.

Collaboratori: Pisani di Nocera Inferiore e Di Domenico di Salerno.

Reti: 15’ st Menichelli, 27’ Osirio, 31’ Spinosa.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Buono, Lucero, Osirio, Sabattini, Pontillo.